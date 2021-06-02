В Новосибирске парень изнасиловал на улице девятиклассницу, представившись ей чужим именем

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался местный подросток Фото: Влад КОМЯКОВ

Школьница Тамара Эскулапова* обвинила 17-летнего парня из малознакомой компании в изнасиловании. Правда, версии парня и 16-летней жертвы отличаются. Он утверждает, что школьница сама к нему приставала, а девушка и ее мать обвиняют подростка в насилии.

УДАРИЛ ПО ЗАТЫЛКУ И ИЗНАСИЛОВАЛ

Поездка на станцию Крахаль закончилась для Тамары Эскулаповой, 16-летней школьницы из Новосибирска, скандалом. Днем 31 мая девятиклассница поехала в гости к подружкам, но домой возвращаться не торопилась, несмотря на то, что на небе уже взошла луна. Девчонки совсем не смотрели на часы, тем более что в компании неожиданно оказался 17-летний Вадим*. Каждая хотела ему понравиться. Обстановка была соответствующая: пиво, коктейли, разговоры по душам. Вадим проникся симпатией к Тамаре, парочка решила уединиться под предлогом «поглазеть на луну». Они отправились на местную станцию. А там юношеская романтика, по словам девушки, внезапно переросла в насилие.

— Потерпевшая рассказала, что ночью она гуляла с ранее незнакомым парнем по имени Василий. Молодые люди дошли до станции, девушку ударили по затылку, и она потеряла сознание прямо на крыльце здания. Знакомый якобы изнасиловал ее в беспомощном состоянии прямо на улице на крылечке и скрылся. Потерпевшая пришла в себя около 4 часов утра и обратилась к сотруднице станции, которая и вызвала полицию, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Следователи изъяли с места происшествия пустые бутылки из-под пива, джин-тоника и листы железа с биоматериалами для экспертизы. По подозрению был задержан 17-летний местный житель. Но зовут его не Василий, а Вадим. После допроса подростка отпустили под подписку о невыезде. А школьницу направили на судмедэкспертизу.

ВЕРСИЯ ПАРНЯ: «ОНА САМА КО МНЕ ЛЕЗЛА»

Вадим утверждает, что невиновен. Якобы пьяная школьница сама приставала к нему, так что страсть вспыхнула по обоюдному согласию. Были пьяные, вот и случилось все на улице.

— В тот вечер я возвращался из бани с друзьями, встретил приятелей. Скоро подъехали их знакомые подружки: Влада*, Аня* и Тамара. Да, я представился Васей ради прикола, мы компанией сидели в курилке. Трижды брали спиртное в магазине. Тамара начала проявлять ко мне большую симпатию, после третьего похода за пивом — полезла под майку, стала класть на меня ноги и прижиматься. Это видели и ее подружки, и мои знакомые парни. Когда мы остались наедине, она начала меня обнимать, потом мы зашли за угол и занялись… этим. Во время процесса она не кричала, не била меня. Это было по обоюдному согласию, — рассказал КП-Новосибирск Вадим.

После произошедшего, по словам парня, они вместе вернулись к знакомым. А там Тамара стала просить заказать ей такси в город. У Вадима не было телефона, и девушка расплакалась. Стала говорить ему: «Ты изнасиловал меня». Парень же не придумал ничего лучше, чем покинуть спутницу: оставил ее на улице и ушел домой.

«ОНА БЫЛА ДЕВСТВЕННИЦА. ЭТО ФАКТ»

Мать школьницы уверена: парень должен сидеть в тюрьме за опороченную честь ее дочери. Однако Тамара отнюдь не паинька, говорят в ПДН. Источник в полиции рассказал КП-Новосибирск, что девятиклассница состояла на учете как трудный подросток. Ее и раньше ловили за распитием алкоголя, в школе училась плохо — в девятом классе осталась на второй год из-за прогулов. Но родительница уверена, что плохие характеристики ее ребенка никак не должны влиять на расследование дела.

— Она была девственница. Это факт. Он напоил ее, воспользовался положением. А то, что она там оказалась с подружками, вас вообще волновать не должно. Как и то, что на учетах состоит, — заявила КП-Новосибирск Елена Эскулапова*, мать потерпевшей. Она требует наказать парня, который опорочил ее дочь.

Комментарий юриста

«ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ, КТО ВРЕТ»

Семейный юрист уверена: в подобных историях круг доказательств часто зависит от заключения экспертов. Будут исследованы малейшие детали — синяки, ссадины и царапины, а также следы оглушения, которые могли привести школьницу в беспомощное состояние.

— Если школьница не сопротивлялась и наврала про оглушение, то все всплывет на стадии экспертизы. Девственность тоже может быть аргументом для суда: раньше девочка не вела половую жизнь. Однако подозреваемый и потерпевшая примерно уравниваются по половой конституции. Если свидетели подтвердят, что потерпевшая соблазняла подростка, это будет не в ее пользу, — прокомментировала новосибирский юрист Инесса Рябинина.

В лучшем случае следователи не усмотрят состава для возбуждения уголовного дела, и тогда ответственность падет на родителей, которые не исполняли обязанности по воспитанию ребенка. В худшем — 17-летнему парню грозит тюремный срок, несмотря на юный возраст.

* Имена изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске 16-летний парень украл девушку, похожую на Дейенерис, и приковал ее наручниками к батарее

Пленницу спасли сотовый телефон и ее мама. Теперь в любовной драме разбирается полиция (подробнее)

«Вообще-то это было свидание»: парень, приковавший новосибирскую студентку наручниками к батарее, заявил, что не похищал ее

Это уже не первый конфликт молодой пары, который рассматривается в полицейском участке (подробнее)