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Фотоконкурсы1 июня 2021 5:00

Голосуем за самую фотогеничную собаку Новосибирска!

Показываем победителей майского этапа фотоконкурса «ПОЛАЙКАЙ» от новосибирской «Комсомолки»
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Фото предоставлено компанией PROРАЦИОН.

Фото предоставлено компанией PROРАЦИОН.

Продолжается фотоконкурс для владельцев собак «ПОЛАЙКАЙ» от новосибирской редакции «Комсомольская правда». Каждый месяц мы выбираем победителей: трех самых фотогеничных четвероногих питомцев. Одного из них определяют наши подписчики, ставя лайки в социальных сетях, второго - партнер конкурса, третьего - редакция «КП» - Новосибирск». Напомним, что в декабре, перед новогодними праздниками, все финалисты посоревнуются за звание «Собака года».

В ТРЕХ ШАГАХ ОТ ПОБЕДЫ

В течение восьми месяцев, с апреля по ноябрь, все желающие могут поучаствовать в нашем конкурсе: делиться фотографиями своих любимых питомцев и получать за это призы.

Для участия в майском фотоконкурсе нужно было состоять в группе «Комсомольская правда» - Новосибирск» - KP.RU в социальной сети Одноклассники, загрузить фото четвероногого друга в комментарии к конкурсному посту и сделать репост конкурса к себе на страницу.

Победителям майского этапа достаются отличные призы: по 2 килограмма сухого корма Delicana™ от компании PROРАЦИОН новосибирского производителя товаров и кормов для любимых питомцев.

Молодой бигль Цезарь выиграл пакет корма от Delicana™.

Молодой бигль Цезарь выиграл пакет корма от Delicana™.

Фото: Михаил ДОКУКИН

ВЫБОР ПАРТНЕРА КОНКУРСА: ЮНЫЙ ЦЕЗАРЬ

Второго победителя в этом месяце выбрал партнер конкурса компания PROРАЦИОН. Лидером стал совсем юный питомец Татьяны Куксовой - шестимесячный щенок Цезарь. Хозяйка Цезаря говорит, что он очень отзывчивый, добрый, любит общение и детей.

От всей души поздравляем Татьяну Куксову с победой в майском туре! Она получает в подарок для юного Цезаря 2 килограмма сухого корма «Говядина с овощами» от Delicana™.

Мопс Николь одержала вторую победу в фотоконкурсе «ПОЛАЙКАЙ».

Мопс Николь одержала вторую победу в фотоконкурсе «ПОЛАЙКАЙ».

Фото: Михаил ДОКУКИН

ВЫБОР НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ: ПРЕКРАСНАЯ НИКОЛЬ

Мопс Николь в прошлом месяце стала победителем в номинации «Выбор редакции». А в мае эту очаровательную красавицу поддержало большинство наших подписчиков в социальной сети Одноклассники. Посмотрите на Николь: просто невозможно устоять против этого взгляда! Поздравляем владелицу Николь Оксану Байкалову со второй победой в нашем конкурсе! Она получает в подарок для своей красавицы Николь 2 килограмма сухого корма «Индейка с овощами» от Delicana™.

Алабай Вега получила в подарок 2 килограмма сухого корма Delicana™. Фото: Олеся Дрюпина.

Алабай Вега получила в подарок 2 килограмма сухого корма Delicana™. Фото: Олеся Дрюпина.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: ВЕГА АЛЬФА ЛИРЫ

Третьего победителя определила редакция «КП» - Новосибирск». Это питомица Олеси Дрюпиной с необычным именем Вега Альфа Лиры.

- Она очень любит играть, бегать, чувствует себя членом семьи - и в принципе так оно и есть. Вега чересчур добрая по сравнению с другими представителями этой породы, обожает детей. Любит спать поперек кровати, и неважно, что у нее есть свой матрасик. Питается сухим кормом, но не прочь выпросить чего-нибудь вкусненького, - рассказала о своей любимице Олеся Дрюпина.

Поздравляем Олесю Дрюпину: она получает в подарок для своей ласковой Веги Альфа Лиры 2 килограмма сухого корма «Говядина» от Delicana™.

Кошка Муся читает газету «Комсомольская правда». Фото: Любовь Лысова.

Кошка Муся читает газету «Комсомольская правда». Фото: Любовь Лысова.

СПЕЦНОМИНАЦИЯ ОТ ПАРТНЕРА КОНКУРСА

На наш конкурс подал заявку необычный участник - смелая кошка Муся. Еще три года назад Мусю крошечным котенком подкинули Любови Лысовой. Сейчас это красивая крупная кошечка, которая любит необычные стрижки и почитывает «Комсомолку».

Партнер конкурса не устоял перед очарованием участницы и наградил ее специальным призом - сухим полнорационным кормом для кошек со вкусом ягненка от Delicana™. Поздравляем Любовь Лысову и кошку Мусю!

Корма Delicana™ соответствуют самым высоким Европейским стандартам. Фото предоставлено компанией PROРАЦИОН.

Корма Delicana™ соответствуют самым высоким Европейским стандартам. Фото предоставлено компанией PROРАЦИОН.

Все майские победители получат по 2 килограмма сухого корма Delicana™ от компании PROРАЦИОН. А мы приглашаем наших читателей поучаствовать в июне в следующем туре фотоконкурса «ПОЛАЙКАЙ». Сделаем вместе первый летний месяц ярче и теплее!

Фотоконкурс «ПОЛАЙКАЙ» проводится при поддержке ГБУ НСО «Управление ветеринарии Новосибирского района НСО».

Цель конкурса «ПОЛАЙКАЙ»: поддержка гуманного, ответственного и любящего отношения к животным.

Подробности конкурса ищите на официальных страницах «КП» - Новосибирск» в социальных сетях:

www.instagram.com/nskkp / www.vk.com/kp_nsk / www.ok.ru/kpnsk

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