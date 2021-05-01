Голосуем за самую очаровательную собаку Новосибирска!

В редакции радио «КП» наградили участников конкурса «ПОЛАЙКАЙ». Фото: Михаил ДОКУКИН

КП-Новосибирск продолжает фотоконкурс для владельцев собак «ПОЛАЙКАЙ». Напомним, каждый месяц вплоть до ноября мы будем выбирать трех очаровательных питомцев - победителей. Одного из них определят наши подписчики, ставя лайки в социальных сетях, второго - партнер конкурса, третьего - редакция КП - Новосибирск. А в декабре, перед новогодними праздниками, все финалисты посоревнуются за звание «Собака года».

А сегодня мы расскажем о победителях апрельского этапа нашего конкурса, которые уже получили подарочные наборы от бренда Pedigree.

Выбор наших подписчиков:

МИЛЕЙШИЙ ПЬЕР

Мальтезе Пьер любит прогулки и модную одежду для собак. Фото: Юлия Ольховская.

Больше всего голосов наших подписчиков набрал питомец финалистки конкурса «Сибирская краса в погонах» (Гиперссылка на статью о финале конкурса - найти ) Юлии Ольховской мальтезе Пьер. Это милейшее создание в оранжевой шапочке растопило не одно сердце! Кстати, Пьер - представитель одной из древнейших пород. Заводчики отмечают, что, несмотря на нежнейший внешний вид, мальтийская болонка всегда бросится защищать хозяина в минуты опасности. Это подтверждает и владелица нашего апрельского победителя.

- Пьер не знает, что он маленький. Палец откусит по самые локти, - шутит его хозяйка Юлия.

Пьер хоть и маленький, но умеет защитить хозяйку. Фото: Юлия Ольховская.

Выбор партнера конкурса:

УМНИЦА БОНЯ

Бордер-колли Боня радуется победе в своем первом конкурсе. Фото: Ольга Громыко.

Второго победителя выбрал партнер конкурса: призером стала питомица Ольги Громыко - метис бордер-колли Боня. Этих собак считают одной из самых умных пород в мире. Они - прекрасные компаньоны и рабочие собаки, пасут овец, коров. Только посмотрите в эти умные и добрые глаза: это настоящий маленький друг, которого так и хочется взять на руки!

Владелице Бони Ольге вручили подарок в редакции Радио «КП». Фото: Михаил ДОКУКИН

Выбор редакции:

ОБАЯТЕЛЬНАЯ НИКОЛЬ

Мопс Николь обожает приятные сюрпризы и комплименты. Фото: Оксана Байкалова.

Третьего победителя определила редакция «КП» - Новосибирск». Выбор дался нам непросто, ведь все участники были просто очаровательные, каждый со своей изюминкой, яркие и красивые! После долгих обсуждений мы все же выбрали своего фаворита. Им стала питомица Оксаны Байкаловой - обаятельная Николь.

Она, как истинная дама, обожает красивые цветы и комплименты! Ее Порода мопс - древняя и весьма популярная. Мопсы считаются прекрасными компаньонами для городских жителей. А еще мопсы очень привязаны к людям, их рекомендуют не оставлять одних надолго.

Оксана пообещала вновь принять участие в фотоконкурсе «ПОЛАЙКАЙ». Фото: Михаил ДОКУКИН

Искренне поздравляем Оксану и Николь с победой в нашем конкурсе!

Важно

ТРИ ШАГА ДЛЯ ПОБЕДЫ

Если у тебя есть собака, значит, у тебя есть хотя бы один настоящий и искренний друг. В течение восьми месяцев, с апреля по ноябрь, все желающие могут участвовать в нашем конкурсе, делиться фотографиями своих четвероногих друзей и получать за это призы.

Для участия в фотоконкурсе нужно состоять в группах и быть подписанными на страницы «Комсомольская правда» - Новосибирск» - KP.RU в социальных сетях, загрузить фото своего любимого питомца в комментарии к актуальному конкурсному посту и сделать репост к себе на страницу.

Подробности конкурса ищите в нашей официальной группе в Одноклассниках: «Комсомольская правда» - Новосибирск» - KP.RU.

Правила проведения конкурса