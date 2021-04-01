В Новосибирске выберут главную собаку 2021 года

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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА «Полайкай»

(далее – Правила)

1. Фотоконкурс «Полайкай» (далее – Конкурс) проводится в официальной группе «Комсомольская правда-Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/kp_nsk) в период с 01.04.2021 по 30.11.2021 гг. Конкурс разделен на 8 туров, по принципу: один календарный месяц – один тур.

2. Организатор: Новосибирский филиал АО ИД «Комсомольская правда», адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 64

3. Конкурс проводится с целью поддержки гуманного, ответственного и любящего отношения к животным, а также в целях привлечения новых посетителей и подписчиков в официальную группу «Комсомольская правда-Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

4. Конкурс представляет собой специальный пост по соответствующему туру в официальной группе «Комсомольская правда-Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте», где в комментариях Участники публикуют фотографии и иную информацию о своих собаках, а посетители официальной группы «Комсомольская правда-Новосибирск» выбирают три лучших фотографии собак, отправленных Участниками, открытым голосованием посредством «лайков» под фотографиями питомцев Участников.

5. Участником Конкурса может быть любое физическое лицо, зарегистрированное в социальной сети «Вконтакте» и отвечающее требованиям к участию в конкурсе, закрепленным в п.6 данного Правила.

6. Для участия в Конкурсе необходимо:

-Состоять в группе Комсомольская правда - Новосибирск - KP.RU (гиперссылка https://vk.com/kp_nsk)

-Загрузить фотографию своей любимой собаки в комментарии к посту с Конкурсом по соответствующему туру

-Сделать «репост» Конкурса на свою страницу в социальной сети «Вконтакте»

7. Трое победителей по каждому отдельному туру выбираются среди фотографий собак, отправленных Участниками и опубликованных в комментариях под специальным постом соответствующего тура по наибольшему числу «лайков», набранных в ходе открытого размещения фотографии собак Участников.

8. Итоги подведения Конкурса объявляются на сайте www.kp.ru и в официальной группе «Комсомольская правда-Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте», в течение 2-х дней со дня завершения голосования.

9. По итогам конкурса победители туров получают ценные призы от партнеров «Комсомольской правды» и станут участниками финального предновогоднего голосования «Собака года – 2021».

10. Участники будут дополнительно уведомлены о своей победе на сайте www.kp.ru и в официальной группе «Комсомольская правда-Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте», а также по прочим оставленным личным контактам;

11. Авторские права

11.1. Каждый участник гарантирует, что фотография, направленная для участия в Конкурсе, освобождена от авторских прав и требований третьих лиц. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением.

11.2. На направляемые фотографии участники предоставляют Организатору все исключительные авторские и смежные права, необходимые для использования фотографий в рекламных целях, а также в целях настоящего Конкурса, в том числе право на внесение изменений в изображение без получения дополнительных разрешений автора.

11.3. Участник соглашается давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации, а также соглашается на личную съемку для рекламных материалов Организатора без уплаты за это какого-либо вознаграждения и на получение корреспонденции от Организатора, касающейся настоящего Конкурса и рекламной акции, в рамках которой он проводится. Все исключительные авторские и смежные права на материалы, полученные по результатам проведения таких интервью и съемок, принадлежат Организатору.

11.4. Организатор оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий и иных материалов об Участниках Конкурса без специального на то согласия Участников Конкурса и без выплаты какого-либо денежного вознаграждения.

11.5. Все исключительные авторские и смежные права на материалы, полученные в результате проведения Конкурса и вручения наград, принадлежат Организатору и могут быть использованы им по своему усмотрению.

11.6. Участник в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ дает Организатору согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (участника), его детей в фотографиях, сделанных в ходе проведения Конкурса и вручения наград.

12. Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в настоящие Правила.

13. Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, в том числе налоги.

14. Данные Правила распространяются на все восемь туров Конкурса, в том числе и на финальное предновогоднее голосование «Собака года – 2021».

15. Факт участия в Конкурсе означает конклюдентные действия и полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения Конкурса, а также согласия на обработку персональных данных Участника Организатором Конкурса.