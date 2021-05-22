«Спасите, я на 14 этаже»: мы побывали в новосибирской квартире, под окнами которой нашли записки девушки с мольбами о помощи

На небольших клочках бумаги девушка написала, что ее удерживают в квартире на 14 этаже.
Фото: Никита МАНЬКО
История с загадочными записками, которые жители дома на улице Адриена Лежена, 17 в Новосибирске обнаружили под окнами, переполошила соцести. Напомним, на небольших клочках бумаги девушка написала, что ее удерживают в квартире на 14 этаже и просила вызвать полицию. Ее послания были привязаны к разным предметам — к примеру, баночке с краской, пачкой сигарет.
Фотографии записок быстро появились в общем чате жильцов дома. Многих сибиряков они заставили всерьез поволноваться.
— Мы сразу же начали звонить в полицию и параллельно думать, из какой квартиры могли сбросить эти записки. Хотели даже выйти и пройтись по 14 этажу 4 и 5 подъезда — бумажки нашли ориентировочно под их окнами, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома. — По правде говоря, на ум нам всем сразу же пришла одна квартира…Она у нас в доме не пользуется хорошей славой. Она сдается и там часто собираются весьма сомнительные компании.
Записки были привязаны к разным предметам. Фото: предоставлено жильцами дома
Вызванным жильцами полицейским удалось найти девушку-автора записок. Ее отвезли в отдел, чтобы допросить.
— Эта девушка не живет в нашем доме. Насколько мы поняли, она была в гостях в этой квартире. С ней, к счастью, все было в порядке, — рассказала КП-Новосибирск старшая по дому. — Но вот что там вчера случилось — мы не знаем.
Корреспонденты КП-Новосибирск побывали в той самой квартире, где якобы удерживали девушку. Ее жильцы заверили — никто вреда ей не причинил:
— Да ничего у нас тут не было вчера, просто девочка не в себе. Полиция приехала, разобралась, — кратко пояснил корреспонденту молодой человек, открывший дверь.
Дверь той самой квартиры, где якобы удерживали девушку.
Фото: Никита МАНЬКО
Тем не менее, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. В ведомстве по данному факту проводят проверку.
КП-Новосибирск будет следить за дальнейшим развитием событий. Если вам известно что-нибудь о произошедшем в квартире на Адриена Лежена, 17, сообщите об этом в редакцию по номеру телефона 8-923-145-11-03.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Меня держат на 14 этаже»: записки девушки с просьбой о помощи нашли под окнами высотки в Новосибирске
Сибирячка пишет, что ее удерживают в квартире и просит вызвать полицию (подробнее).
Следователи нашли девушку, которая разбросала записки с просьбой о помощи у новосибирской высотки
По данному факту сейчас проводится проверка (подробнее).