«Спасите, я на 14 этаже»: мы побывали в новосибирской квартире, под окнами которой нашли записки девушки с мольбами о помощи

На небольших клочках бумаги девушка написала, что ее удерживают в квартире на 14 этаже. Фото: Никита МАНЬКО

История с загадочными записками, которые жители дома на улице Адриена Лежена, 17 в Новосибирске обнаружили под окнами, переполошила соцести. Напомним, на небольших клочках бумаги девушка написала, что ее удерживают в квартире на 14 этаже и просила вызвать полицию. Ее послания были привязаны к разным предметам — к примеру, баночке с краской, пачкой сигарет.

Фотографии записок быстро появились в общем чате жильцов дома. Многих сибиряков они заставили всерьез поволноваться.

— Мы сразу же начали звонить в полицию и параллельно думать, из какой квартиры могли сбросить эти записки. Хотели даже выйти и пройтись по 14 этажу 4 и 5 подъезда — бумажки нашли ориентировочно под их окнами, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома. — По правде говоря, на ум нам всем сразу же пришла одна квартира…Она у нас в доме не пользуется хорошей славой. Она сдается и там часто собираются весьма сомнительные компании.

Записки были привязаны к разным предметам. Фото: предоставлено жильцами дома

Вызванным жильцами полицейским удалось найти девушку-автора записок. Ее отвезли в отдел, чтобы допросить.

— Эта девушка не живет в нашем доме. Насколько мы поняли, она была в гостях в этой квартире. С ней, к счастью, все было в порядке, — рассказала КП-Новосибирск старшая по дому. — Но вот что там вчера случилось — мы не знаем.

Корреспонденты КП-Новосибирск побывали в той самой квартире, где якобы удерживали девушку. Ее жильцы заверили — никто вреда ей не причинил:

— Да ничего у нас тут не было вчера, просто девочка не в себе. Полиция приехала, разобралась, — кратко пояснил корреспонденту молодой человек, открывший дверь.

Дверь той самой квартиры, где якобы удерживали девушку. Фото: Никита МАНЬКО

Тем не менее, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. В ведомстве по данному факту проводят проверку.

КП-Новосибирск будет следить за дальнейшим развитием событий. Если вам известно что-нибудь о произошедшем в квартире на Адриена Лежена, 17, сообщите об этом в редакцию по номеру телефона 8-923-145-11-03.

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