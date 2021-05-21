«Меня держат на 14 этаже»: записки девушки с просьбой о помощи нашли под окнами высотки в Новосибирске

В Новосибирске под окнами дома в Дзержинском районе обнаружились странные записки, привязанные к разным вещам. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске под окнами дома в Дзержинском районе обнаружились странные записки, привязанные к разным вещам. Судя по всему — чтобы их было удобнее выбрасывать из окна. В них какая-то девушка пишет, что ее удерживают в квартире и просит о помощи.
Девушка просит вызвать полицию. Фото: "Инцидент Новосибирск"
— Вот такие записки были обнаружены сегодня на газоне по адресу Адриена Лежена, 17. На место были вызваны сотрудники полиции, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где появились фотографии записок.
В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать произошедшее позже.
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