Следователи нашли девушку, которая разбросала записки с просьбой о помощи у новосибирской высотки

По данному факту проводится доследственная проверка. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Следователи начали проверку после того, как у высотки на улице Адриена Лежена, 17 в Дзержинском районе Новосибирска нашли странные записки с просьбами о помощи. Напомним, в них какая-то девушка пишет, что ее удерживают в квартире на 14 этаже и просит вызвать полицию.
— На место происшествия выезжали сотрудники полиции, автор записок была доставлена в участок. Сейчас с ней проводится беседа, — пояснили КП-Новосибирск в Следственном комитете по Новосибирской области.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.
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