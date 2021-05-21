Следователи нашли девушку, которая разбросала записки с просьбой о помощи у новосибирской высотки

По данному факту проводится доследственная проверка. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Следователи начали проверку после того, как у высотки на улице Адриена Лежена, 17 в Дзержинском районе Новосибирска нашли странные записки с просьбами о помощи. Напомним, в них какая-то девушка пишет, что ее удерживают в квартире на 14 этаже и просит вызвать полицию.

— На место происшествия выезжали сотрудники полиции, автор записок была доставлена в участок. Сейчас с ней проводится беседа, — пояснили КП-Новосибирск в Следственном комитете по Новосибирской области.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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