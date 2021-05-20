«Как же вы похожи!»: Шура показал новое фото с мамой, которая сдала его в детдом

Шура отметил своей день рождения на гастролях в Новосибирске. Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 мая Александр Медведев, он же Шура, отметил свой день рождения на гастролях в родном городе - Новосибирске. На концерте вместе с поклонниками оказалась и мама исполнителя, которая в 9 лет отдала его в детский дом.

— Сегодня мне исполняется 46 лет. И я хочу отметить этот праздник вместе со своей мамой, которая сегодня в этом зале, — сказал певец перед своим концертом.

Провести праздник вместе с родным человеком певец решил впервые за 25 лет. Шура вышел на сцену с букетом цветов, который собирался подарить своей матери. Однако подниматься к сыну Светлана Медведева постеснялась.

— Мама, ты где? — обратился артист в зал со сцены. — Передайте маме цветы, она у меня скромная девчонка!

А за несколько часов до своего выступления певец опубликовал на своей странице в инстаграме трогательный пост, адресованный своей матери:

— Моя милая мамуля! Благодаря тебе я появился на свет! Ты у меня лучшая! Я поздравляю тебя с твоим днем! Здоровья, конечно же, тебе! Терпения, живи долго! Люблю очень-очень! — обратился к близкому человеку Шура.

Певец опубликовал в своем инстаграме трогательный пост, адресованный своей матери. Фото: shuramedvedev

В комментариях под снимком многие подписчики заметили, что Шура и его мама очень похожи и порадовались, что они наконец-то помирились:

— Как вы похожи на маму, Саша!

— Мы рады, что вы помирились!

— Вы прямо мамин сын. Глаза у вас ее! — пишут поклонники.

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