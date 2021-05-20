«Мы помирились!»: певец Шура впервые за 25 лет отметит свой день рождения с мамой

Артист приехал в Новосибирск с концертом на свои именины. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Это не совпадение и не случайность, как может показаться на первый взгляд. В гастрольном туре Шуры 20 мая точка местоположения совпадает с родиной артиста. Именно в этот день 46 лет назад появился на свет любимец миллионов поклонников — яркий, эпатажный Александр Медведев, он же Шура. И именно в этом году Шура отпразднует новый год своей жизни по-особенному.

Корреспондент КП-Новосибирск дозвонилась до артиста перед концертом.

— Александр, с днем рождения! Как вас встречает Новосибирск?

— Впервые за 25 лет я наконец-то решил отметить свой день рождения с мамой. Мы помирились. Не хочется сейчас о грустном вспоминать. Что было раньше, то было. Точно знаю, что мама не будет печь мне торт, но в сюрпризе, который готовят организаторы концерта, наверное, поучаствует. А после дня рождения в подмосковной Барвихе меня будут поздравлять 100 детей, выступят со мной на сцене, — рассказал КП-Новосибирск Шура.

Впервые за долгие годы Александр Медведев проведет свой день рождения дома. Фото: instagram.com/shuramedvedev

— Откуда столько ребятишек? Кто они?

— Мы снимали клип на новую песню «Сносит крышу» с замечательной Надеждой Шибиной. Эта та самая дамочка, которая занимается детскими показами и шьет одежду. В ее показах участвуют дети звезд: и Филиппа Киркорова, и Аллы Пугачевой. И вот у нас в клипе эти 100 деток. Его уже монтируют, через неделю мы покажем его публике. Снимали в Ленинских горках, в кинодеревне, где красивые старинные декорации. Нам пришлось выгнать оттуда всех туристов.

К своему 46-летию Шура не только обновил репертуар, уплотнил концертный график, но и удивил поклонников неожиданной стройностью. Звезде удалось победить онкологию, побороть вредные привычки и сбросить десятки лишних килограммов. Решился и жилищный вопрос артиста (напомним, он долгое время делил квартиру в Новосибирске с родной матерью, а потом еще в Москве оказался жертвой жилищных мошенников. — Ред.).

— Теперь я выплачиваю ипотеку. У меня новая квартира, и жилищный вопрос решен, — признался КП-Новосибирск певец.

Артисту пришлось пережить многое. Поклонники несколько лет переживали за здоровье своего кумира, а когда все самое страшное осталось позади, знакомый однажды подарил ему участок на Троекуровском кладбище.

— Место на кладбище друг подарил. А потом еще гроб — белый, красивый, двухдверный. Дома я его, конечно, не храню, — говорит Шура.

Шура не верит в плохие приметы, к жизни относится философски, а еще сегодня он полон сил и новых творческих идей. Поздравить нашего знаменитого сибиряка с днем рождения поклонники и земляки готовятся вечером. Концерт состоится в местном Bla Bla Bar. А какой сюрприз ждет артиста от мамы — организаторы держат в строжайшем секрете. Придем — увидим!

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