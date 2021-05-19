Александр сильно изменился. Фото: предоставлено Натальей/ Борис КУДРЯВОВ

Его песни были хитами на школьных дискотеках 1990-х годов, а улыбка без двух зубов — фишкой. 20 мая Шуре исполняется 46 лет. Мало кто знает, но детство и юность певца прошли в Новосибирске. Ко дню рождения эксцентричного исполнителя корреспондент КП-Новосибирск побывала в местах молодости Шуры. Рассказываем, как проходила юность Шуры: биография, детство, как выглядел.

«СТРАННЫЙ, БУДТО НЕ ОТ МИРА СЕГО»

Улица Новая Заря, дом 47. Скромная кирпичная пятиэтажка в отдаленном районе города. Здесь провел детство Александр Медведев — будущая звезда российской эстрады. Его история давно известна и рассказана таблоидами: мать забеременела в 17 лет от 20-летнего Владимира Шапкина. Мужчина не пожелал жениться и отказался принимать участие в жизни сына. Чуть позже женщина вышла замуж за Николая Медведева, и у них родился сын Михаил. Кстати, Шура всегда считал своим родным отцом именно отчима.

В этом доме Шура жил с мамой. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Да, жил он тут с матерью. Только она давно съехала отсюда. Примерно лет 10 назад, когда умерла бабушка Саши и он с матерью стал делить другую квартиру — в Родниках, — кратко отвечают корреспонденту КП-Новосибирск соседи.

Во дворе на лавочке сидит веселая компания. Видно, что мужчины уже изрядно приняли на грудь. Спрашиваю, знают ли они такого — Александра Медведева. В диалог вступает только один абориген.

— Сашу? Да конечно знаю. Я учился с ним в одной школе, только на два года старше. Мы обычно заставляли его вставать на лавочку и танцевать, ну или петь. Издевались над ним немного. Странный он был всегда, будто не от мира сего, — рассказал КП-Новосибирск Сергей.

У Шуры были сложные отношения с родителями. Мальчику было 9 лет, когда мать Светлана сдала его в детский дом. О маленьком Саше помнила только любящая бабушка Вера Михайловна. Она взяла мальчишку на поруки и вплотную занялась его воспитанием. Женщина жила в Родниках, по адресу: улица Кочубея, 1. Именно эта квартира засветилась в новостях много лет назад, когда мать Шуры захотела выписать звездного наследника из жилья.

В Родниках жила бабушка Александра. Фото: Анна ПАШАГИНА

«ОН ГУЛЯЛ БОЛЬШЕ С ДЕВОЧКАМИ»

Шура учился в общеобразовательной школе № 110 (сейчас это гимназия № 12. — Ред.). Как сам говорит, окончил всего шесть классов. Из-за семейных неурядиц его отчислили из учебного заведения со справкой о неполном среднем образовании.

— Я помню Сашу только потому, что училась с его младшим братом. Он регулярно приходил к нам в класс, и мы что-то вместе мастерили, шили. Хороший он был, веселый, добрый. Да такой же, как и сейчас, — вспоминает школьные годы Шуры Наталья, одноклассница его брата. — Мы и во дворе постоянно играли. Правда, Саша больше времени проводил с девочками, чем с мальчиками.

Саша (шестой слева) часто приходил к младшему брату в школу. Фото: предоставлено Натальей

Мы позвонили в школу, чтобы узнать, помнят ли там о звезде российской эстрады.

— У нас учился Шура? Совсем такого не помним, — признаются педагоги.

Шура (четвертый слева в нижнем ряду) вместе с друзьями. Фото: предоставлено Натальей

ВОДКА- БАБУШКЕ, ДЕНЬГИ — В КОРОБКУ

Первой сценой Александра стал ресторан «Русь» на улице Учительской, где работала шеф-поваром его горячо любимая бабушка. Первые зрители — бизнесмены и бандиты. Уже тогда мальчик появлялся на сцене в экстравагантном виде: кофта с бахромой, лакированные ботинки.

— Когда я стал старше, меня устроили в банкетный зал. Тогда была очень популярна группа «Ласковый май», и я пел их песни. Когда совсем повзрослел, мне стали давать бутылку водки и 100 долларов. Водку я отдавал бабушке, а деньги клал родителям в обувную коробку, — откровенничал Шура в интервью Daily Storm.

У Шуры всегда был эпатажный образ. Фото: instagram.com/shuramedvedev

Сейчас первая сцена Александра превратилась в обычный торговый центр. Там делают макияж, торгуют выпечкой и продуктами. От дорогого ресторана под названием «Русь» остались только широкая лестница и деревянные поручни.

На месте ресторана - продуктовый магазин. Фото: Анна ПАШАГИНА

«ХОЛОДНАЯ ЛУНА» и «ОТШУМЕЛИ ЛЕТНИЕ ДОЖДИ»

После неоконченного седьмого класса Шура переехал в Ригу и там выучился на флориста-дизайнера. Затем сибиряк отправился покорять Москву. Дальше жизнь дала ему шанс — знакомство с продюсером Павлом Есениным, он, кстати, тоже из Новосибирска. Павел написал для Саши Медведева хиты, которые прославили его на всю страну.

В самом начале Москва была не слишком гостеприимной. Саше приходилось ночевать на лавочке в Ботаническом саду и соглашаться на любую работу. Самый первый концерт эпатажного певца состоялся в ночном клубе «Манхэттен-Экспресс». Выступление оказалось настолько ярким, что на следующий день Шура проснулся знаменитым. На этом же выступлении парень познакомился со стилистом Алишером, который стал для него придумывать чудаковатые костюмы.

Фишкой сибиряка стали зубы, а точнее — отсутствие двух передних (говорят, младший брат выбил в драке. — Ред.). Шепелявая манера исполнения очень отличала артиста от всех других.

Самый первый альбом — Shura. Туда попали песни «Холодная луна», «Отшумели летние дожди». Они быстро завирусились в 1990-х и звучали чуть ли не из каждого утюга. Второй альбом вышел в 1998 году и тоже был популярен.

Шура выпустил два альбома. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Шура совершил огромный прорыв к концу 2000-х годов: занимал верхние строчки хит-парадов, собирал всевозможные музыкальные награды, выступал на крупных площадках.

На концерте в 2008 году. Фото: Андрей КОПАЛОВ

РАК, КВАРТИРА, НАРКОТИКИ

После грандиозного прорыва Шура пропал с радаров. Артист перестал давать концерты и выпускать альбомы. Спустя пару лет стало известно, что причина исчезновения — наркозависимость.

В этот же период у артиста диагностировали рак. Мужчину прооперировали и прокололи 18 курсов химиотерапии. Из-за приема гормональных препаратов Шура сильно поправился. Его вес переваливал за сотню.

А следом другая проблема — Шура стал бомжем. Дело в том, что квартира на улице Кочубея в Новосибирске не была приватизирована. Если бы родственники не выписали из нее певца, он смог бы стать собственником наравне со всеми. Обманным путем мать Шуры заставила подписать доверенность. Таким образом, 15 мая 2013 года Калининский районный суд удовлетворил иск Светланы Медведевой.

Мать выписала Шуру из бабушкиной квартиры. Фото: instagram.com/shuramedvedev

А ЧТО СЕЙЧАС?

20 мая Шуре исполняется 46 лет. Мужчина выплачивает ипотеку за просторную московскую квартиру, помирился с мамой и продолжает выпускать треки. Параллельно с этим певец активно ведет каналы на YouTube и TikTok.

На концерте в 2008 году. Фото: Андрей КОПАЛОВ

А свой день рождения Саша Медведев отметит на малой родине — в Новосибирске. На его концерт точно придет мама, которую он давно простил.

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