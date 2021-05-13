«Она ночевала в подъезде»: пьяная мать, волочившая дочь за волосы, оправдывает свой поступок плохим поведением ребенка

Мать одевала дочь как принцессу, а теперь таскает за волосы. Фото: Соцсети

Валентина Рыженко прославилась на все соцсети, протащив дочь за волосы по улице в Искитиме — прохожие вмешались и проводили женщину и девочку в полицию. Скандал попал на видео — начались проверки со стороны опеки и травля поступка матери в соцсетях. Мы нашли героиню ролика. Свою версию произошедшего она рассказала корреспонденту КП-Новосибирск

СПАСЛИ ПРОХОЖИЕ

Конфликт матери и дочери в Искитиме прокатился скандалом по соцсетям. Местная жительница Анастасия Алуева сняла, как женщина тащит школьницу за волосы по улице в Искитиме. Сибирячка вмешалась в ситуацию и сопроводила парочку в полицию. — Мы шли с супругом с базара и увидели, как женщина теребит девочку за волосы, кричит на нее матом. Я закричала, чтобы ребенка отпустили. А после включила камеру и снимала до тех пор, пока они сами не зашли в полицию. Там уже ее пытались вразумить. Мать хотела убежать и уехать на такси. Но полицейским удалось остановить эту женщину, их вместе с девочкой направили в ПДН. Сама мать была пьяная, с ней находился какой-то мужчина, но, скорее всего, это был не отец ребенка, — рассказала КП-Новосибирск очевидец Анастасия Алуева, автор ролика.

Инспекторы ПДН составили на жестокую мамашу протокол и выписали штраф 500 рублей, следователи начали свою проверку на предмет истязаний ребенка в семье.

Женщина работает кондуктором и не успевает следить за ребенком. Фото: Соцсети

ВЕРСИЯ МАТЕРИ

Мать девочки рассказала КП-Новосибирск свою версию произошедшего. — Дочка знает, что она виновата. Она и ее брат отпросились ночевать к подружке, которая у нас оставалась неоднократно. А я не любитель того, чтобы дети где-то болтались. Один раз отпустила, они вечером домой не пришли. Я позвонила в полицию, и наутро их выловили где-то в подъезде. Они там всю ночь просидели. Вы представьте мое состояние, — поделилась с КП-Новосибирск Валентина.

Валентина призналась, что воспитывает 14-летнюю дочку и 11-летнего сына в одиночку. Год назад супруг покончил с собой, и ей пришлось устроиться кондуктором, чтобы прокормить семью. Почти каждый день 35-летняя женщина встает около 7 часов утра и идет на работу, а возвращается затемно. Бегать за детьми ей некогда, поэтому и воспитывает в строгости.

— Дочка от меня тогда на улице побежала, вот я ее и схватила за волосы. Эмоции захлестнули в тот момент. Ведь она никогда не сбегала из дома. Всегда училась хорошо, ходила в кружок аэробики. Травля в соцсетях меня не берет: сколько людей — столько мнений. Я не чужого ребенка тащила, а своего — и туда, куда мне надо. Я даже не читала комментарии — я знаю, что я права. Это мой ребенок, — уверена Валентина.

«МЫ ВСЮ НОЧЬ ГУЛЯЛИ, ЗАШЛИ В ПОДЪЕЗД»

Однако подружки школьницы уверены: девочка не виновата, просто старается убежать гулять из тесной квартиры. Она живет в одной комнате с мамой, ее новым мужчиной Сергеем, братом и бабушкой. К тому же мать периодически выпивает.

— Мы всю ночь гуляли, а утром пошли ночевать в чужой подъезд. Там нас и нашли полицейские. Ей запретили со мной общаться, но мама ее не била. Знаю только, что не в первый раз за волосы таскала. И Сергей, отчим ее, тоже таскал — по своим причинам, — призналась КП-Новосибирск подружка девочки, попросившая об анонимности.

В полиции сообщили: мать уже состоит на учете как неблагополучный родитель. Ситуацию на контроль взяла и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

— Сотрудники ПДН выписали матери девочки штраф и провели воспитательную беседу. Мы сделали запросы в органы опеки на предмет работы с данной семьей, по результатам которых будет дана оценка исполнению родительских обязанностей. Мы обязательно поможем этой семье, — сообщила помощница детского омбудсмена.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Это домашнее насилие?

Психологи уверены: девочка в данной ситуации является жертвой домашнего насилия. И во взрослой жизни ей придется исправлять последствия травм с помощью психоанализа.

— Это, конечно, домашнее насилие. Такие дети в будущем копируют судьбу своих родителей, если не проводится психологическая работа. Часто они зарекаются: «я не буду пить» или «я не буду бить своих детей», — но в трудной ситуации возвращаются к этому. Мотив сбегать из дома простой: подростку нужно свое личное пространство, ведь некомфортно впятером жить в одной комнате, — прокомментировал психотерапевт Константин Зубахин.

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