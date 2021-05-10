Под Новосибирском прохожие заступились за девочку, которую за волосы по улице волокла мать

Мать тащила дочку за волосы по центру Искитима. Фото: стоп-кадр с видео.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеоролик, на котором нетрезвая женщина тащит за волосы несовершеннолетнюю девочку в городе Искитиме, что в Новосибирской области. Запись на днях была опубликована в местном паблике «Подслушано в Искитиме». На кадрах видно, как обозленная сибирячка грубо тянет ребенка в сторону пешеходного перехода напротив отделения полиции. Девочка едва успевает перебирать ногами, прохожие, наблюдающие эту картину, спокойно идут мимо.

В ситуацию вмешивается автор ролика Анастасия Алуева и встает на защиту школьницы. В ответ мать пытается оправдаться, что девочка якобы сама заслужила такое отношение, и резко меняет траекторию движения, тащит ребенка в полицейский участок.

— Мы шли с супругом с базара и увидели, как женщина теребит девочку за волосы, кричит на нее матами, я закричала, чтобы ребенка отпустили. А после включила камеру и снимала их до тех пор, пока они сами не зашли в полицию. Там уже ее пытались вразумить. Мать в ответ хотела убежать и уехать на такси. Но полицейским удалось остановить эту женщину, их вместе с девочкой направили в ПДН. Сама мать была пьяная, с ней находился какой-то мужчина, но, скорее всего, это был не отец ребенка, а просто собутыльник, — рассказала КП-Новосибирск очевидец Анастасия Алуева, которая и сняла ролик.

В комментариях под постом с видео люди кинулись обвинять мать в жестокости и жалеть школьницу:

— А потом удивляемся, что дети из дома уходят или еще чего хуже. В чем бы не были виноваты мои дети всегда буду на их стороне, такое унижение достоинства ребенка — кошмар.

— Бедный ребенок. Даже если учесть, что девчонка набедокурила — зачем хватать ее за волосы?

— К ПДН убедительная просьба: возьмите под контроль и не снимайте с карандаша эту семью. Девочке нужна помощь.

— Знаю семью лично. Мать не красиво поступила, конечно, но дети оторвы еще те, мать для них никто.

— Я бы ей прям там леща нарезала…

Местные жители на видеозаписи быстро узнали в злой матери кондуктора искитимского общественного транспорта. Говорят, что у женщины двое детей — есть еще старший сын. Мальчик, по словам соседей, постоянно прогуливает школу, курит и пьет в подворотнях. Воспитанием брата и сестры сибирячка практически не занимается. В доме часто выпивают шумные компании. Возможно, что и дочка уже начала копировать образ жизни родительницы, за это женщина ее и унижала посреди улицы.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сказали, что в отношении мамы девочки составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Теперь ей грозит штраф в размере 500 рублей:

— Данная женщина состоит на учете ПДН как неблагополучный родитель. Инспектор по делам несовершеннолетних провел разъяснительную беседу с мамой девочки, — сказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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