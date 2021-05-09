Янка Дягилева повлияла на многих известных музыкантов. Фото: А. КУДРЯВЦЕВ

Янка Дягилева умерла 30 лет назад — 9 мая 1991 года. Известные музыканты вспоминают Янку Дягилеву как кумира поколения перестройки, наряду с Егором Летовым и Виктором Цоем. Творчество поэтессы, например, воспитало звезду народной музыки Пелагею, вдохновило группу «Калинов Мост». Почему причина смерти Янки Дягилевой до сих пор остается тайной, версии гибели звезды и воспоминания о ней — в материале «КП-Новосибирск».

СМЕРТЬ ЯНКИ ДЯГИЛЕВОЙ

— Вчера в 9 часов утра в притоке Оби реке Иня обнаружено тело Яны Дягилевой, поэта, певицы, рок-барда из Новосибирска, — писала «Комсомолка» 18 мая 1991 года в небольшой заметке под заголовком «Ушла Янка».

Официальной версией следствия тогда назвали — смерть от утопления. Но причины и обстоятельства так и остались загадкой. Известно лишь, что вечером 9 мая 24-летняя девушка ушла со своей дачи под Новосибирском, с тех пор ее никто не видел.

Друг поэтессы, барабанщик «Гражданской обороны» Олег «Манагер» Судаков вспоминал в своих мемуарах — никто не мог поверить в гибель девушки. Хотя друзья и видели, что накануне она была в депрессии:

— Последний раз я видел Янку на площади Ленина за две недели до ее гибели. Яна была в подавленном состоянии. Человек разговаривал и не улыбался. Было ощущение большого-большого мрака, просто сверх меры. Но тогда, в молодости, казалось: «Ну, плохое настроение!

Сибирская поэтесса выступала редко, но оставила десятки стихов и песен. Фото: А. КУДРЯВЦЕВ

Поэтому одна из версий гибели Янки Дягилевой — суицид. Но самые близкие и друзья отказывались в это верить. Известный рок-музыкант и соратник Янки Егор Летов подозревал, что девушку убили пьяные хулиганы. В тусовке даже называли конкретные имена. Поводом могла стать привычка не бояться говорит правду в лицо, которая сделала Дягилеву звездой сибирского андеграунда.

— В идейно-философских столкновениях Янка всегда была непримирима, если у нее было настроение, — вспоминал Олег Манагер.

Но при этом сказать, что певица запомнилась всем мрачной и непреклонной — нельзя.

— Янка всегда веселая была, хулиганка, хохотушка. Простая с одной стороны, как и все люди. С другой стороны, в ней жила глубокая грусть. Она была, как и все настоящие поэты — остро чувствовала весь этот мир. В 1991 году мир вокруг стал стремительно меняться, будто откликаясь ее стихами, — рассказала КП-Новосибирск Анна «Нюрыч» Владыкина, подруга Янки.

А что случилось 9 мая 1991 года, как девушка оказалась в реке — так и осталось загадкой.

Два культовых рок-исполнителя познакомились на одной из репетиций «Калинова моста». Фото: Андрей Копалов // А. КУДРЯВЦЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЯНКЕ

Янка Дягилева давала мало концертов, но ее наследие — песни и стихи — принесли ей посмертную славу. Например, звезда российской эстрады Пелагея, которая, как и Янка, родилась в Новосибирске, вдохновлялась ее творчеством. В итоге Пелагея перепела «Нюркину песню» Дягилевой и это стало хитом рок-фестиваля «Нашествие».

—У нас, действительно, много героев, которые незаслуженно забыты. Чьи подвиги уменьшаются для культуры, и Яна, безусловно, один из таких важнейших людей в музыке советского пространства, — рассказывала Пелагея в эфире радио «Русской службы новостей».

Янка Дягилева помогала многим известным музыкантам выйти из творческого кризиса. Поклонники рок-музыки хорошо знают историю отношений легендарного Егора Летова и Янки Дягилевой, которых называли «сибирскими Ленноном и Йоко Оно». Поэтесса Янка всегда готова была прийти на помощь.

— Я репетировал первый магнитный альбом, и они (Янка с подругой) зашли к нам, — рассказывал КП-Новосибирск лидер известной рок-группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин. — Яна тогда помогала написать нам песню «Надо было», у нас один куплет не получался, и она помогла. У меня даже черновик где-то сохранился со словами, написанными Яной.

Даже спустя 30 лет после смерти Янки Дягилевой ее наследие живет среди «рокеров». Каждый сентябрь они стараются проводить музыкальный фестиваль «Янкин день».

Также, поклонники добиваются создания дома-музея памяти Янки Дягилевой на улице Ядринцевской, 61, где она жила.

— Трудно говорить о Янке, уже столько всего сказано и пересказано. Сейчас мы готовим большую книгу памяти Янки Дягилевой, она выйдет в сентябре, к 55-летию со дня рождения певицы, — говорит Анна «Нюрыч» Владыкина. — А 9 мая 1991 года считается датой смерти Янки. Но такие люди живут с нами всю жизнь...

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