Новый мемориал Янки Дягилевой с гитарой-символом появится в Новосибирске

Янка Дягилева. Фото: А. КУДРЯВЦЕВ

Янка Дягилева - один из предметов гордости новосибирцев, здесь она, яркая звезда андеграунда, родилась и писала стихи. Здесь же устраивала квартирники и влилась в движение, которое позже получило название «сибирский панк». Дягилева творила и с «Гражданской обороной», и одна. И всегда это было необыкновенно талантливо. Ее жизнь оборвалась рано и трагически, что случалось

с многими музыкальными гениями. 29 лет назад «Комсомолка» первой сообщила о смерти музыканта и поэтессы заметкой «Ушла Янка». Что это было - несчастный случай или самоубийство, - спорят до сих пор. Спорят и о том, как именно сохранить память о необычном человеке.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Янкины места

В Центральном районе Новосибирска, на улице Ядринцевской, есть небольшой дом № 61, который пытаются отстоять поклонники певицы. Они добиваются присвоения зданию статуса памятника архитектуры.

Но не только дом Янки является памятным местом для почитателей творчества поэтессы. Еще одной знаковой точкой стало место захоронения певицы. И зимой и летом сюда приносят плюшевые игрушки, на ограде появляются новые фенечки, колокольчики, записки. Люди сюда идут, у музыкантов даже считается хорошим тоном настроить гитару именно здесь. Сюда приезжают и российские звезды первой величины - лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, певец и гитарист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Был даже Филипп Киркоров.

Рядом на дереве вывешен почтовый ящик с «тетрадью для Янки», где поклонники оставляют свои стихи или просто хорошие слова. Могила ухоженная, но выглядит очень просто.

Фото: Виталий АМОСОВ.

- Памятников сменилось уже несколько. Вначале был металлический со стандартной фототабличкой, сейчас это вертикальная плита с портретом в мраморе и обломанным верхним краем. Символично, но все же достаточно типично, по-кладбищенски, - рассказал «КП» - Новосибирск» краевед Константин Голодяев.

По его словам, придать мемориалу уникальности не помешает. И его вскоре заменят. Сделает это фонд «Белый тополь», который разработал проект памятника певице вместе с ее родственниками.

- Очень важно не свалиться в крайность - в такую классическую мемориальность, сохранить преемственность. Не должно быть никакой напыщенности, официальщины. Это отвергала Янка, не поймут и ее поклонники. Все устоявшиеся атрибуты (тетрадь, оградка) должны быть сохранены, - считает Константин Голодяев.

Фото: Фонд «Белый Тополь».

Недосказанность оставят

Фонд «Белый тополь», который взялся за эту работу, уже более 15 лет занимается сохранением памяти о выдающихся людях, чья судьба была связана с Новосибирском. Восстанавливает места захоронения, приводит их в порядок и зачастую возвращает из небытия лица, значимые для города.

- Янка прожила, увы, недолгую жизнь. И в ее творчестве, и в том, как выглядело место захоронения, была какая-то недосказанность, - рассуждает руководитель фонда Анна Водопьянова. - В нашем проекте мемориала мы постарались эту недосказанность оставить. Появится и деревянная беседка, и кованая гитара. Мы согласовали с родственниками Яны, в частности с ее отцом Станиславом Ивановичем, проект мемориала, ждем его исполнения. Мы делаем не просто мемориал - мы делаем памятник творчеству поэтессы и рок-музыканта.

Открытие памятника запланировано на 4 сентября - это день рождения Дягилевой.

- Я рада, что наш фонд прикоснулся к красивой идее и что город Новосибирск не забывает талантливого горожанина, - комментирует Анна Водопьянова. - Янка - личность необыкновенная, поэтому сейчас так важно найти яркий образ, который станет отражением ее творческой натуры.

Фото: Фонд «Белый Тополь».

Память жива

Те люди, которым сейчас около 45 лет, помнят Янку живой - они ходили на ее концерты, до сих пор хранят кассеты с ее песнями. Фанаты проводят «Янкины дни»: рок-музыканты собираются вместе и играют концерт, посвященный Дягилевой. Есть и те, кто организует и проводит экскурсии по Янкиным местам.

Неравнодушие людей вселяет надежду, что и дом Янки Дягилевой, и могила певицы, и те места Новосибирска, где она любила гулять в свое время, не останутся забытыми. Пока мы помним имена талантливых новосибирцев, город сохраняет свою историческую память.

- Я думаю, то, что делает «Белый тополь» (а можно прямо сказать, депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко), имеет сильный позитивный вектор. Обновление старых захоронений, а для некоторых это просто возвращение из небытия, несет крайне важное положительное значение. Здесь даже говорить излишне. Один из первостроителей города Николай Тихомиров, актриса Екатерина Савинова, сестра знаменитого писателя Варвара Афанасьевна Булгакова - целое созвездие ярких людей, кому фонд поставил мемориалы. Причем не только памятники на местах захоронения, но и мемориальные доски на зданиях, обелиски на территории школ, издательская деятельность… «Белый тополь» - не просто программа, сегодня это часть сохранения культурного наследия Новосибирска, - комментирует работу фонда «Белый тополь» краевед Константин Голодяев.

Фото: yanka.lenin.ru.

Из досье «КП»

Янка Дягилева родилась 4 сентября 1966 года в Новосибирске в семье инженеров Станислава и Галины Дягилевых. Окончила среднюю школу № 42 (ныне - Гимназия № 1), также училась один год в музыкальной школе по классу фортепиано, но забросила обучение. После появилось желание научиться игре на гитаре. Уже в школьные годы Яна начала писать стихи, петь и играть на гитаре. В 1980-х давала концерты. Дягилева быстро завоевала известность и уважение в советском рок-андеграунде, вышли в свет неавторизированные альбомы Янки. Погибла в мае 1991 года. Обстоятельства смерти до конца не выяснены.