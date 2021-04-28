«Доктор, вы прикалываетесь?»: врач-гинеколог из Новосибирска подрабатывает тамадой на свадьбах

Пациентки обожают врача за юмор в любой ситуации. Фото: предоставлены Денисом Романовским

Бывший КВНщик, дипломированный акушер и УЗИ-специалист Денис Романовский знакомится с будущими пациентками на свадьбах и корпоративах. Денис рад, когда гости из-за свадебного стола , спустя время, приходят к нему на стол акушерский или УЗИ-диагностику.

Шутки и юмор сделали из тамады-гинеколога популярного врача, который помогает рожать в том числе с помощью анекдотов. Истории необычных родов и секрет, как совместить деятельность шоумена с серьезной профессией — в материале «КП-Новосибирск».

Улыбка и харизма сделали врача популярным и в больницах, и на сцене. Фото: предоставлено Денисом Романовским

ПРИНИМАЛ РОДЫ ЗА КУЛИСАМИ

Новосибирский ведущий Денис Романовский уже 20 лет ведет свадьбы и корпоративы и почти столько же работает врачом. Сибирячки узнают его даже на улице: кому-то он весело провел свадьбу, а другие благодаря умелым рукам доктора благополучно стали мамами. Совмещать такие разные профессии, как оказывается, совсем не сложно. В больнице Дениса часто выручает чувство юмора, а после ведения праздников заметно расширяется клиентская база.

— Еще в вузе я играл в КВН, как-то был Дедом Морозом в детском саду. Но у нас семейная династия врачей, поэтому я все-таки учился в медицинском. Но тягу вести мероприятия преодолеть никак не получалось, да и заработок дополнительный был не лишним. Постепенно меня стали звать вести корпоративы, свадьбы. То есть после смены я снимал халат, надевал костюм и ехал на праздник. Но работа меня не отпускала — однажды на открытии ТЦ я даже роды принимал. Правда в телефонном режиме. Вел весь процесс от и до, консультировал за кулисами в перерывах между выступлениями, — рассказал КП-Новосибирск Денис Романовский.

Сибиряк 16 лет проработал в родильных отделениях. И особенно приятно ему было видеть знакомые лица недавних невест, которым он устраивал торжества или ее подружек со свадьбы.

— Пациентки меня сами прославили, хотя я к этому не стремился. Почти на каждой свадьбе или празднике подбегали: «А вы врач, правда?», «А можно ваш номер?». У меня уже четыре истории, когда я гостей застолий встречал за родильным столом, — говорит тамада-гинеколог.

Денис не оставил карьеру врача ради сцены. Фото: предоставлено Денисом Романовским

ЗАГОВОРИЛИ НА НЕМЕЦКОМ — ОНА РОДИЛА

В копилке доктора много необычных историй из больниц, где его реально выручало чувство юмора несмотря на всю серьезность ситуации. Ведь процесс появления на свет новой жизни куда ответственное, чем драка на корпоративе.

— Иногда беременные женщины ведут себя как фурии при схватках — истерики, слезы и драки с врачами. Часто приходилось разряжать обстановку шутками или импровизациями. Было однажды, что у пациентки начались схватки, а она всерьез отказывается тужиться и говорит, что рожать передумала. Уговаривать тут бесполезно, мы с медсестрой решили ее немного отвлечь и удивить. Зашли за ширму и заговорили на немецком — роженица замолкла и насторожилась. Мы стали громче тарабарщину кричать, тогда наша будущая мамочка в полном недоумении за две схватки родила. А вообще юмор расслабляет и почти каждые нормальные роды — хохмы, шутки и сплошной анекдот, — рассказал Денис Романовский.

Денис даже принимал роды за кулисами праздников. Фото: предоставлено Денисом Романовским

ИНОГДА СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО

Открытый и общительный гинеколог считает обе свои профессии особенными.

Денис признался, что когда-то подумывал завершить карьеру шоумена, написать кандидатскую и стать уже в конце концов в ряды «серьезных специалистов». А потом понял, что сцена — это своего рода отдушина от врачебных будней.

— Сложно иногда так совмещать — утром ты врач, а вечером — заводила праздника. Но в нашей профессии скучных мужчин нет, почти все акушеры — экстраверты. Мой коллега Александр Волчек «киборгом» стал, вживив себе чип, а я с микрофоном развлекаюсь. Одно другому не мешает, — рассуждает Денис.

Жена Дениса одобряет мужа, хотя тот везде окружен женским вниманием. Фото: предоставлено Денисом Романовским

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