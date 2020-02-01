«Чип и Доктор»: врач-киборг вкалывает новосибирцам микросхемы, открывающие двери и хранящие пароли

Александр Волчек в будни работает врачом в известной больнице, а по выходным отдает себя необычному хобби. Вгоняет людям под кожу маленькие капсулы-чипы. Еще недавно такие ставили только животным. Теперь микросхемы можно найти и в теле человека, а купить их даже на алиэксперсс, называется товар «имплантируемые радиочастотные идентификаторы».

Волчек говорит, все началось еще в детстве – будущий кибер-доктор паял микросхемы, транзисторы, собирал радиоприемники. А в 30 лет решил впаять микросхему в тело человека. Испытывал все на себе. Сейчас у доктора пять чипов. Расскажем, как это работает.

Александр Волчер – большой экспериментатор.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ДОРОГАЯ МОЯ РУКА

Прикладываешь руку к платежному терминалу и, вызывая шок у продавщиц, покупаешь продукты. Звучит как фантастика, а для новосибирского доктора — это было реальностью. Правда, чип вместо банковской карты — вещь эксклюзивная. Массовое производство микросхем именно для этих целей пока не запущено. Но один способ все-таки есть (повторять его не рекомендуем — метод — кустарный).

- Сейчас можно взять банковскую карту, растворить ее в ацетоне и достать чип из нее. Залить его безопасным силиконом и засунуть в себя – карта будет действовать три года. Я такое себе сделал, пока у нее не вышел срок годности. Как вышел, пришлось вытащить. Новые банкоматы и платежные терминалы (где карту не вставляешь, а прикладываешь) неплохо работают с таким чипом, а вот старые платежные системы в магазинах начинают путаться. Вообще — это удобно – я расплачивался одним движением руки, – рассказал КП-Новосибирск Александр Волчек.

Заменить полностью банковскую карту такой чип пока не может, банки еще не готовы принимать платежи с помощью «рукопожатия». Но эффект в магазине с такой «начинкой» вы точно произведете.

Так выглядит чип.Фото: Влад КОМЯКОВ

ВМЕСТО СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ

У доктора в теле вшиты в основном ключи — от домофона, работы, карточка от подъемника на фуникулер. Рукой спокойно можно открыть офис или гараж.

- Три пальца заменяют связку ключей в кармане, удобно же! Такие «отмычки» не потеряешь и не тратишь время, шаря по карманам. К тому же, чип можно перезаписать (сделают это в любом киоске, где делают ключи для домофонов) десятки миллионов раз, когда переезжаешь с места на место. Сам чип сделан из гипоалергенного стекла и абсолютно безвреден для организма, гарантия производителя, а их заказываю у завода в Таиланде – 20 лет, – говорит Александр Волчек, показывая чип. Выглядит он как таблетка-капсула.

ТЕПЕРЬ ПАРОЛИ МОЖНО ЗАБЫТЬ

Третий тип чипа – это визитная карточка в руке. Телефон с функцией бесконтактной оплаты легко считает визитку одним прикосновением. А вот старенькие мобильники так ничего и не «увидят», прикоснувшись к чипированной руке. Всего на микросхеме можно записать около 8 килобайт информации – хватит на визитку, гиперссылку, список паролей или адрес кошелька с биткоинами. Что захотите, то и запишите. Может, кодовое слово от сейфа, где деньги лежат. Немного, но зато сам чип не «звенит» на металлодетекторах и спрятан очень надежно.

Побочный эффект от чипа только один – он может мигрировать под кожей и вызывать неудобство. Чаще всего чипы ставят в складку кожи между большим и указательным пальцем – там комфортнее всего.

- Чип можно с легкостью достать из руки, даже шрама не останется, — говорит доктор.

Маленький шрамик на кисти – след от недавно вынутого чипа.

ПОМОГУТ ЛИ ЧИПЫ ПОТЕРЯШКАМ?

Не такие уж многофункциональные оказались эти чипы, как представлялось. Мы, например, думали, что с помощью технологий можно всех детей перечипировать и простится с проблемой потеряшек навсегда.

– Нет! Что вы! Это слишком сложно. Ребенку лучше дать браслетик, ведь чип не отслеживается. Хотя мы прикидывали, как будет выглядеть передатчик координат GPS в человека. Но посадить его можно будет только в достаточно грузного мужчину, ведь само устройство объемное. К тому же, его придется заряжать – это сотовый телефон внутри тебя. Вряд ли кто-то пойдет на такое добровольно, проще носить специальный браслет или просто смартфон, – говорит Александр Волчек.

Получается современное устройство, наделавшее шуму на деле не так уж многофункционально. Самые интересные способы использования чипа – оплата проезда в транспорте или покупок в магазине – пока для устройства недоступны. Одним словом – баловство, но зато как интересно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/616880" frameborder="0"></iframe> Новосибирский врач вшил себе под кожу 6 чипов.Потеряв несколько раз электронные ключи доступа к различным помещениям больницы, Александр Волчек загорелся идеей "вшить" специальные чипы в руку. С тех пор у него появилось уже 6 "умных" имплантов, которые дают доступ к различным дверям, а также позволяют всегда иметь при себе пароли и другую полезную информацию.Влад КОМЯКОВ

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