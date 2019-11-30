Зубная щетка ценнее айфона, а колу пьют вместо воды: дневник новосибирского врача, спасавшего детей в трущобах Америки

Первоклассный анестезиолог-реаниматолог Идель Касимов из Новосибирска устал от однообразия в жизни и уехал работать врачом в страну третьего мира. Во время своего отпуска он бесплатно лечил детей и взрослых, почти не зная местного наречия. В поездке он пережил настоящее приключение со змеями, бандитами... Чем болеют гватемальцы и почему живут дольше нас, врач рассказал в своем дневнике на страницах КП-Новосибирск.

У многих жителей Гватемалы нет документов.

«ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛИСЬ В АЭРОПОРТУ»

Один урок испанского в конце прошлого года круто изменил мою жизнь...

К 30 годам я прошел путь от санитара больницы скорой помощи до заведующего отделением реанимации Дорожной клинической больницы № 2. Эта работа была для меня мечтой: профессиональный коллектив, достойная зарплата и опытный начальник, с которого подчиненные берут пример. Но спустя какое-то время пришло осознание, что здесь мы выполняли свои узкоспециализированные обязанности, весь день наркоз за наркозом… Рутина. Для разнообразия начал изучать испанский и узнал от преподавателя о существовании благотворительного фонда, который ищет врачей в клинику посреди джунглей Гватемалы. Отправил резюме - практически сразу был принят.

Медсестры из Чили считаются лучшими в Америке. Фото: личный архив.

Проблемы начались уже по прилете в Гватемала-сити. Меня никто не встречал. Упросил одного из таксистов довезти до автовокзала, где надо было пересесть на маршрутку до клиники. В 1980-х годах США продали Гватемале бывшие школьные автобусы, и они стали «адским» транспортом для туриста. Куда едет автобус, знают только местные. Вместо номеров с маршрутом у них названия, как у кораблей. Выбрав «Эсмеральду», я уехал в другую сторону. Поплутав еще полдня, все-таки попал в клинику.

Для местных жителей слово врача - закон. Фото: личный архив.

«ДАЙ ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ»

Клиника находится на окраине города, там обитают потомки ацтеков. В первый день пришлось принять 15 человек, практически не зная местного диалекта. Жалобы и просьбы у людей были необычные: сестра просила лекарство от любви для брата, люди путали живот с головой и постоянно жаловались на боли в позвоночнике - из-за традиции носить тяжести, держа таз на голове.

В 1980-х годах американцы повсеместно внедрили газировку, и теперь в Гватемале просто повальная эпидемия диабета, особенно у детей. Колу пьют здесь вместо воды. Все это в сочетании с врожденной проблемой поджелудочной железы у потомков ацтеков и инков приводит к плохим последствиям.

В клинику съехались врачи со всего мира. Фото: личный архив.

Впервые вживую я увидел болезнь грязных рук - гепатит А: ко мне приходили дети с абсолютно желтой кожей, в цвет золота. Плохая вода и плохое питание - как результат гнилые зубы даже у детей. В России некоторые дети не очень-то радуются и «айфону» в подарок, а в Гватемале самым крутым считается иметь обувь и зубную щетку.

Российское посольство в Гватемале поддерживает бедняков и периодически раздает им одежду и обувь. Меня немного удивило, что это брендовые вещи, как будто жители Рублевки решили освободить гардероб - посольство раздавало ношеные ботинки Dolce & Gabbana. Конечно, для индейцев, живущих за чертой бедности, это просто обувь.

Врачей уважают и не трогают бандиты. Фото: личный архив.

«ЗМЕИ, СКОРПИОНЫ И ПЕРЕСТРЕЛКИ»

Гватемала находится на третьем месте в списке беднейших стран мира, здесь более половины населения существует на доллар в день. Добавьте к этому еще и высокий уровень преступности. После наступления темноты просыпается мафия - и никто не может остановить убийства. Иностранцы передвигаются исключительно на такси, потому что с пешей прогулки можно и не вернуться.

Проблемы с зубами начинаются с детства.

В городе только две центральные улицы, где относительно безопасно, а в некоторые районы полиция не заезжает вообще. Знакомая доктор решила пройти пешком пару кварталов при хорошей погоде - и попала в перестрелку, где ей отстрелили почку и прострелили кишки. В наших договорах сказано, что нельзя заводить романы с местными, иначе тебя ждет встреча с вооруженной ножами индейской братвой. Да, в Гватемале слово врача буквально закон для пациента, и они запредельно благодарны за помощь, но только до тех пор, пока ты не лезешь в их культуру. Примерно как на Кавказе.

Может, к криминалу я и был морально готов, а вот к встрече со змеями и скорпионами - нет. В Гватемале водится огромное количество видов аспидов - экзотических змей, чей укус практически всегда гарантирует мучительную смерть. Местные скорпионы тоже крайне ядовиты, и ужаленного человека ждет серьезная борьба за жизнь. Без помощи врача шансов нет.

Главное правило в быту: проверь свою постель. В любой вечер ты мог разделить кровать со змеей или скорпионом, пришлось научиться быть начеку и все проверять. Особенно много проблем они создают в сезон дождей - идешь в туалет, а там тебя уже ждет скорпион на унитазе…

Несмотря на все опасности, работа в беднейшей стране Центральной Америки привлекла врачей со всего мира - русских, украинцев, американцев, чилийцев и европейцев. Секрет Гватемалы в уникальных достопримечательностях, которые я успел посетить. Особенно поразил красивейший город времен пиратов Карибского моря Антигуа, вулкан Тахумулько и озеро Атитлан, одно из самых красивых в мире.

У многих жителей Гватемалы нет документов.

«НИ ПАСПОРТОВ, НИ ДОКУМЕНТОВ»

Гватемала известна своим кофе, но все до последнего зернышка идет на эскпорт. Многие жители этой страны едят мясо не чаще одного раза в год, здесь очень дорогая сотовая связь и мобильный интернет.

Многие гватемальцы даже не знают, где у них в организме сердце. Люди бесконечно благодарят тебя за любую помощь, дети могут буквально заобнимать. У многих нет документов, не говоря уже об амбулаторных картах. Здесь нет никакой системы здравоохранения, но при всей бедности средняя продолжительность жизни на пять лет выше, чем в России. Меня отговаривали, но в этом году я опять планирую поехать работать врачом за границу.

СЧИТАЛКА «КП»

Врач потратил на билеты всего 35 тысяч рублей и сэкономил на милях. Полтора месяца в Гватемале с учетом бесплатного жилья и питания стоили около 20 тысяч рублей. Идель переехал в Москву и копит на вторую поездку - зарплата в несколько тысяч долларов и аттестация позволят переехать в Испанию и поработать там.

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