«Они даже не знают, сколько им лет»: новосибирский врач потратил свой отпуск на спасение детей в трущобах Америки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-29T08:58:03+03:00

Змеи, скорпионы и бандиты из Гватемалы обошлись ему по цене отдыха на Бали

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Врач-анастезиолог из Новосибирска потратил свой отпуск на то, чтобы провести бесплатные операции в трущобах Гватемалы (государство в Центральной Америке). Идель Касимов рассказал КП-Новосибирск, зачем он отправился в одну из самых бедных стран мира, и во сколько это ему обошлось.

Идель начал работать санитаром больницы скорой помощи в 18 лет, а уже потом стал анастезиологом, окончив вуз. Он устроился в Дорожную клиническую больницу №2 и вскоре стал заведующим отделения анастезиологии-реанимации.

- Это высокотехнологичная клиника, и здесь мы выполняли свои узкоспециализированные обязанности, весь день наркоз за наркозом, рутина. Для разнообразия я начал изучать испанский, узнал, что благотворительный фонд Health & Help ищет врачей в клинику посреди джунглей Гватемалы. Я решил, а почему бы не совместить медицину, путешествия и espanol, – рассказал КП-Новосибирск Идель Касимов.

Так он оказался в Гватемале. Реаниматолог привык ко многому, но кишащие змеями и скорпионами улицы сначала напугали его. Клиника располагалась в трущобах в 150 километров от столицы, практически в джунглях – добираться пришлось с приключениями, в которых местные бандиты и полицейские требовали «мзду» за проезд по бездорожью.

– Первую неделю очень сложно было адаптироваться к языку и культуре гватемальцев. Сказав что болит сердце, они могут показать на область живота, многие не знают сколько им лет, потому что у них просто нет документов. Но при всей их бедноте, они умеют искренне радоваться и быть безумно благодарными врачу, особенно дети. Я даже не знал, что люди могут быть счастливы от подаренной им зубной щетки. У нас в России статус врача, конечно, не на таком уровне, – рассказал КП-Новосибирск Идель Касимов.

Благотворительный отпуск в итоге обошелся как поездка на Бали – билет стоил 80 тысяч рублей, но жизнь в трущобах обошлась намного дешевле – за три месяца было потрачено порядка 500 долларов. После путешествия в Центральную Америку новосибирец решил сменить климат – и временно переехал в Москву. Но следующий отпуск Идель снова хочет провести в Гватемале, помогая жителям трущоб.

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ИСТОЧНИК KP.RU