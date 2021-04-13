Видео, как BMW X5 сбил двух пешеходов в Новосибирске: люди за пять секунд не успели спастись

В соцсетях появилось видео, как BMW X5 сбил двух пешеходов в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"
В соцсетях появилось видео, как BMW X5 сбил двух пешеходов в Новосибирске. Напомним, ДТП случилось вечером в понедельник, 12 апреля. На перекрестке Красного проспекта и улицы Державина BMW X5 столкнулся с двумя иномарками, вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в стеклянную стену офиса на 1 этаже здания.
— На кадрах ролика видно, что водитель BMW X5 на большой скорости проезжает перекресток уже на желтый сигнал светофора, затем врезается в BMW X3, Toyota Carina и, вылетев на тротуар, сбивает двух пешеходов и проламывает остекление и облицовку фасада здания, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео ДТП.
В аварии пострадали три человека: два пешехода и пассажирка одного из автомобилей. Фото: "АСТ-54"
Как рассказывали в Госавтоинспекции по Новосибирску, в аварии пострадали три человека. 36-летнего сибиряка доставили в больницу с предварительным диагнозом: закрытый перелом средней трети бедра, сотрясением головного мозга и рваной раной головы, а 30-летнего пешехода госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытым переломом 4, 5 ребра. В результате ДТП также пострадала пассажирка ВМW X3 у которой предварительно диагностировали сотрясение. Водители автомобилей не пострадали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Хотел проскочить на зеленый»: в Новосибирске «БМВ» сбил двух пешеходов и врезался в окно офиса
В ДТП пострадали три человека (подробнее).
Видео и фото ДТП на Красном проспекте в Новосибирске, где BMW X5 влетел в людей: все кругом в осколках стекла
Публикуем видео и фото ДТП на Красном проспекте в Новосибирске, где BMW X5 влетел в людей (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер