«Хотел проскочить на зеленый»: в Новосибирске «БМВ» сбил двух пешеходов и врезался в окно офиса

«БМВ» сбило двух пешеходов и влетело в стеклянную стену офиса. Фото: "АСТ-54"

12 апреля в центре Новосибирска произошло серьезное ДТП: на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина водитель BMW X5 сбил двух пешеходов.

— BMW X5 вылетел на тротуар и с силой врезался в дом №51/2. Также участниками аварии стали кроссовер BMW X3 и седан Toyota Carina, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — От удара иномарки дом в расположенном на первом этаже офисе выбило стекла.

На месте ДТП работали спецслужбы. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы произошедшего рассказали КП-Новосибирск, что ДТП случилось из-за того, что водитель BMW X5 хотел успеть проскочить на зеленый свет светофора:

— Я был свидетелем этого ДТП, стоял вторым в очереди на светофоре на улице Державина. BMW X5 хотел, видимо, проскочить на зеленый светофор успеть. И вылетел со скоростью под 100 километров в час. Остальные машины остановились, а он свернул на выделенную полосу. И когда уже столкнулся с другими авто, его вынесло на тротуар. Люди там стояли, собираясь перейти дорогу, ждали, когда загорится зеленый свет. Одного из них вроде только слегка зацепило, а другой прямо под колеса упал, — пояснил КП-Новосибирск очевидец аварии Дмитрий. — Там же он влетел в витрину, огромный столб пыли поднялся.

Стеклянная стена офиса разлетелась на мелкие кусочки. Фото: "АСТ-54"

Сестра одного из пострадавших мужчин пояснила КП-Новосибирск, что непосредственно после аварии ее брат был в сознании, и даже успел позвонить матери. Однако сейчас находится в больнице с достаточно с серьезными травмами:

— Сейчас брат в больнице. Момент ДТП о не помнит, не помнит даже, что разговаривал после этого с матерью, — пояснила сестра мужчины. — У него серьезный перелом бедра, предстоит операция.

В аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Фото: "АСТ-54"

В Госавтоинспекции по Новосибирской области рассказали подробности произошедшей аварии:

— Сегодня, в 17:30 24-летний водитель автомобиля BMW X5 ехал по улице Красный проспект со стороны улицы Крылова в сторону улицы Фрунзе. В пути следования он столкнулся с автомобилем BMW X3, за рулем которого был 51-летний водитель и с автомобилем Toyota Carina, за рулем которого был 37-летний водитель. В результате чего автомобиль BMW X5 вылетел на тротуар и сбил 2 пешеходов, а после врезается в здание, — пояснили в городской автоинспекции. — В ДТП пострадали двое мужчин-пешеходов. 36-летнего сибиряка доставили в больницу с предварительным диагнозом: закрытый перелом средней трети бедра, сотрясением головного мозга и рваной раной головы, а 30-летнего пешехода госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытым переломом 4, 5 ребра. В результате ДТП также пострадала пассажирка ВМW X3 у которой предварительно диагностировали сотрясение. Водители транспортных средств не пострадали.

В центре города столкнулись три автомобиля. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.