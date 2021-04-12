Видео и фото ДТП на Красном проспекте в Новосибирске, где BMW X5 влетел в людей: все кругом в осколках стекла

Авария произошла в центре города. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Появились видео и фото ДТП на Красном проспекте в Новосибирске, где BMW X5 влетел в людей: ГИБДД Новосибирска обнародовала кадры с места аварии в центре города.
В аварии пострадали три человека. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Судя по кадрам, удал был такой силы, что стекло офиса, находящегося на первом этаже, разбилось на мелкие осколки. Сама иномарка после аварии превратилась в груду железа.
После аварии машина получила серьезные повреждения. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Напомним, в ДТП пострадали три человека:
- У 36-летнего пешехода врачи диагностировали закрытый перелом средней трети бедра, сотрясение головного мозга и рваную рану головы, у 30-летнего мужчины - сотрясение головного мозга и закрытый перелом ребер, - пояснили в ГИБДД Новосибирска. - В результате ДТП также пострадала пассажирка ВМW X3: во время аварии она получила сотрясение.
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В ДТП пострадали три человека (подробнее).
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