Видео и фото ДТП на Красном проспекте в Новосибирске, где BMW X5 влетел в людей: все кругом в осколках стекла

Авария произошла в центре города. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Появились видео и фото ДТП на Красном проспекте в Новосибирске, где BMW X5 влетел в людей: ГИБДД Новосибирска обнародовала кадры с места аварии в центре города.

В аварии пострадали три человека. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Судя по кадрам, удал был такой силы, что стекло офиса, находящегося на первом этаже, разбилось на мелкие осколки. Сама иномарка после аварии превратилась в груду железа.

После аварии машина получила серьезные повреждения. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Напомним, в ДТП пострадали три человека:

- У 36-летнего пешехода врачи диагностировали закрытый перелом средней трети бедра, сотрясение головного мозга и рваную рану головы, у 30-летнего мужчины - сотрясение головного мозга и закрытый перелом ребер, - пояснили в ГИБДД Новосибирска. - В результате ДТП также пострадала пассажирка ВМW X3: во время аварии она получила сотрясение.

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В ДТП пострадали три человека (подробнее).

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