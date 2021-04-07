«Мясо не ест, иногда хочет побыть один»: общественники рассказали, в каких условиях сидят в СИЗО Виссарион и его «апостолы»

Виссарион (в центре) и его помощники сидят в разных камерах. Но объединяет их одно: на волю сектанты пишут жалобы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Виссарионовцы, которые сидят в Новосибирском СИЗО № 1, пожаловались на «психологическое давление» и издевательства от сокамерников. В итоге прокуратуру и общественников, курирующих СИЗО, забросали письмами последователи секты. В изолятор выехала проверка.

— За два дня к нам поступило порядка 100 электронных обращений на почту, нас просили вмешаться, посетить этих троих задержанных (речь о Торопе, Ведерникове и Редькине). Мы выехали в СИЗО вместе с сотрудниками прокуратуры, лично встретились со всеми участниками, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Анисимов, председатель Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания по Новосибирской области. — И мы не увидели следов ни побоев, ни истязаний, о которых заявлялось. Самочувствие у всех было нормальное, настроение, конечно, не праздничное — все-таки это следственный изолятор, радоваться нечему. Но нарушений прав арестованных мы не выявили, в камере тепло, вода есть, санузлы стандартные. Плюс один из арестантов изъявил желание побыть один, сославшись на то, что опасается за свою жизнь. Эта просьба была удовлетворена. Так о каком истязании может идти речь?

В одиночную камеру перевели на время именно Виссариона. Впрочем, сейчас к нему снова подселили двух сокамерников. Интересно, что Сергей Тороп может находиться в СИЗО только с бывшими силовиками. Ведь ранее он служил в милиции, а значит обычных арестантов к нему не подселят.

— Так как он говорил, что его как-то обижали сокамерники, мы предложили сразу же написать заявление. Но он отказался, сказав, что проконсультируется с адвокатом, — добавил Анисимов. — Хотя повторю: в ходе проверки мы не обнаружили доказательств избиения. Существует коридорная система видеонаблюдения, также врачи каждое утро делают обход заключенных, не заметить избиение было бы сложно.

Виссарион утверждал, что все делал бесплатно, но обыски показывают другое.

У соратников Виссариона — Владимира Ведерникова и Вадима Редькина — тоже были жалобы. Ведерников, например, написал на волю, что по отношению к нему «оказывается психическое и физическое (пытки) насилие». Прокуратура проверила жалобу вдоль и поперек.

— Опрошены все взаимодействующие с ним лица, в том числе сотрудники СИЗО, проведены обходы камерных помещений, даже инициированы его медицинские обследования и осмотры. Информация о неправомерном воздействии на арестанта в условиях СИЗО-1 со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц не подтвердилась. Также не установлено фактов насилия над ним или нарушения его прав, — сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области.

Сподвижник Виссариона - Владимир Ведерников. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А Вадим Редькин в письме на волю пожаловался, что его «кинули в карцер». Выяснилось, что наказан был за нарушение распорядка дня. В том числе за то, что не хотел дежурить по камере. Уборка — это обязанность арестантов. Не техничку же им в СИЗО вызывать? Штрафник, похоже, уже исправился и добросовестно моет полы.

Возникли сложности у виссарионовцев и с питанием. Все трое — веганы.

— Существует стандарт по питанию в СИЗО, порядок приготовления и выдачи пищи. Нет разделения на меню — вегетарианское или кошерное, например. И да, как правило, мясо есть и в первом, и во втором блюде. Но близкие люди передают арестантам продукты питания. Когда мы посещали камеру, видели, что у них есть несколько пакетов с продуктами, этого всего с запасом, с лихвой. Никто из троих изможденным не выглядел. То есть явно не голодают. К тому же можно не употреблять мясо, но съесть, например, гарнир, — считает Анисимов.

Что касается быта, то в камерах у виссарионовцев нет ни холодильника, ни телевизора. Но есть радио, также доступны газеты.

— В фильмах показывают истории из давних времен, когда в СИЗО часть арестантов стоят, другие — спят, а потом меняются местами. У нас такого нет. Уже давно в СИЗО нет вопросов про перенаселенность, спальных мест всем хватает. А что касается этих арестантов, то у них в камерах есть даже свободные места, то есть они заполнены не на сто процентов, — заверяет Евгений Анисимов.

Напомним, проповедников «Церкви Последнего завета» подозревают в серьезных преступлениях: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и создание религиозной организации, посягающей на свободу и здоровье граждан.

Оружие, найденное при обыске.

Сомнений в том, что следователям приходится раскручивать непростое дело укоренившейся в Сибири секты, нет. За три десятка лет Сергей Тороп — бывший милиционер, который назвал себя новым Христом — собрал вокруг себя тысячи последователей и даже написал 18 томов последнего Завета. На Красноярской земле успело вырасти и окрепнуть целое государство в отдельном городе — «Город Солнца», где жили виссарионовцы. В общине проповедовали многоженство, отказ от медицинской помощи, а также от многих продуктов.

В общине был запрещен алкоголь, но верхушка секты, похоже, эти запреты нарушала сама.

— Сыну шел второй год, он плохо рос, был ослаблен, постоянно плакал и выталкивал меня на улицу со словами: «Мама, сгуляй за хлебушком», — описывала те дни КП-Новосибирск Елена Мельникова, которая жила в общине, но в итоге вышла из нее. — Я помню, на Новый год родители прислали нам посылку с дорогими шоколадными конфетами. А муж взял и сжег их в печке (как запрещенные продукты). Вот тогда плакала я.

Семья Елены поселилась в общине в 1994-м году. Фото: личный архив.

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