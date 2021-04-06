Корреспондент «КП»-Новосибирск добрался до подножья горы Неройка на Приполярном Урале. Фото: Михаил ДОКУКИН

Корреспондент «КП» - Новосибирск» отправился в экстремальное путешествие на границу двух регионов - Коми и Югры. Став участником экспедиции «Следопыт: удивительная Югра», он на себе испытал перепад высот, 40-градусные морозы, побывал в заброшенной горной деревне и увидел северное сияние. Подробнее - в нашем материале.

ПОПРОБУЙ ДОБЕРИСЬ

Приполярный Урал - горный район Северного Урала. Находится на рубеже Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Зимой столбик термометра в этих местах опускается до -50, а на высокогорных плато могут дуть сильные ветра.

Столбик термометра в северных широтах может опускаться до минус 50 градусов. При таких экстремальных температурах горячая вода моментально превращается в лед. Фото: Михаил ДОКУКИН

Этот уголок России был и остается труднодоступным местом, которое хранит истории, легенды и загадки. Север - он такой: так просто не доберешься. Но было бы желание… Ближайшая отправная точка - Нягань. Дальше путь зависит от времени года. С декабря по апрель - по зимнику, летом - сначала вертолетом, затем - на вахтовке, форсируя многочисленные реки и ручьи.

Летом такая вахтовка доставляет на базу туристов. Фото: Михаил ДОКУКИН

Едут сюда туристы-романтики из разных уголков России и даже из других стран. Например, бывала в этих краях целая делегация филиппинцев - искали место силы.

Моим фото и видеопомощником в поездке был смартфон Realme 7Pro. Фото: Михаил ДОКУКИН

В таком горном походе так и хочется запечатлеть окружающие красоты – величественные горы, ослепительно белый снег, яркое солнце, живописные морозные рассветы. Я не отказал себе в таком удовольствие и делал фотозарисовки. Правда в это путешествие я взял в качестве фото и видеокамеры флагманский смартфон Realme 7Pro.

ПРИРОДА И ГОРЫ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

Наш пункт назначения - база «Неройка». Названа она в честь одной из ближайших вершин, расположенных на границе Югры и Коми. Вообще, топонимы Приполярного Урала тесно связаны с языком и этносом коренных народов. Вот, например, на языке манси «нер» или «нёр» - это «камень», «гора», и это слово нередко встречается в названиях вершин. «Ойка» - «старец», в смысле «мудрец» и «владыка». В дословном переводе «Нёр-Ойка» - это «властелин Урала». Эту вершину манси считают священной.

База Неройка названа в честь имени одной из ближайших вершин, расположенных на границе Югры и Коми. Фото: Михаил ДОКУКИН

Согласно поверьям, если гора не закрыта тучами, а открывается тебе, как только приезжаешь, значит, принимает. Можно рассказать ей, о чем мечтаешь. Обязательно сбудется.

Высота горы Неройка 1645 метров. Фото: Михаил ДОКУКИН

Другое суеверие гласит: если человек заблудился или показалось, что рядом бродит медведь, надо взять сухую ветку, разломить ее над головой и произнести, повернувшись к горе: «Нёр-Ойка! Прародитель мой, я вот здесь нахожусь!» - и гора поможет.

Мое восхождение не состоялось. Наверное, это повод вернуться в эти места вновь. Фото: Михаил ДОКУКИН

Лично меня Неройка не приняла. Снегоход, на котором осуществлялась заброска, постоянно попадал в снежный плен, приходилось заниматься эвакуацией транспорта. Когда оказался у подножия горы, понял, что сорвал спину, так что вынужден был вернуться в базовый лагерь. Может, это знак, что нужно приехать сюда вновь?

Самое ценное от такого путешествия - это эмоции. Например, уставшему, но довольному ожно лежать на кристально чистом снегу и любоваться красотами. Фото: Елена ИЛЫК.

Впрочем, самое ценное в поездке - пережитые эмоции. Все трудности подъема из памяти стираются - остаются только невероятной красоты картины гор и ущелий.

ЧТО УВИДИТ ТУРИСТ НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ

В нескольких километрах от Неройки среди горных хребтов и холмов затаилась деревушка Додо, где вплоть до 2004 года рабочие добывали в штольнях горный хрусталь. Сейчас от цивилизации остались лишь воспоминания: разрушенные дома, сгнившие надворные постройки и звенящая тишина.

Горная деревня Додо сейчас заброшена. Вплоть до 2004 в местных штольнях добывали горный хрусталь. Фото: Михаил ДОКУКИН

Чтобы попасть в Додо, нужно преодолеть на снегоходе несколько километров по тайге, а дальше прокладывать путь пешком, проваливаясь в снег по пояс.

Часть пути в Додо пролегает по глубокому снегу. Фото: Михаил ДОКУКИН

- Месторождение полярного кварца и горного хрусталя здесь было обнаружено еще в 1927 году. А в 30-е годы прошлого века здесь началась геологоразведка. Потом стали добывать кварц. Неподалеку появился рудницкий поселок Додо. Население Додо и Неройки было почти 400 человек - люди приезжали на Приполярный Урал по распределению со всего Советского Союза. В былые времена в поселках работали клуб, школа, магазин, пекарня. И даже метеостанция была, - рассказывает хозяйка базы «Неройка» Любовь Филоненко.

На Приполярный Урал по распределению приезжали геологи со всего Советского Союза, а сейчас в постройках промысловой деревни гуляет ветер. Фото: Михаил ДОКУКИН

Среди строений Додо выделяется ветхий дом с отреставрированной крышей. Это место обитания «гномиков» - так уважительно знатоки местности называют бывших геологов, которые приезжают сюда летом в поисках друз полудрагоценного минерала. Камни причудливой формы можно найти в заброшенных штольнях, где когда-то велся промысел. Кстати, если верить местным, лабиринты подземных ходов здесь тянутся почти на 50 километров, а найденные кварц и хрусталь сначала идут на поделки, а затем - на продажу.

В Додо и сегодня можно найти друзы горного хрусталя. Фото: Михаил ДОКУКИН

Находиться в рудничном поселке небезопасно в любое время года. «Гномики» не любят чужаков. Среди руин могут быть устроены ловушки. Говорят, летом охотники за хрусталем не афишируют свое пребывание и на территорию, которую считают своей, посторонних не пускают.

В аскетичном интерьере «гномиков». Фото: Михаил ДОКУКИН

Зимой, когда в Додо безлюдно, можно побродить по развалинам и даже посмотреть на скромный быт старателей, но с одним условием: ничего, кроме камней, с собой не уносить.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: КАК ЭКИПИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ В ГОРАХ

Как показала практика, главное правило одежды для зимних походов - она должна сохранять тепло и не пропускать влагу. Стоит помнить, что в холодное время года от выбора одежды зависит не только настроение, но и жизнь и здоровье туриста.

Честно признаться, когда организаторы экспедиции прислали список необходимых вещей, я испытал шок, изучая цены в интернет-магазинах. Параллельно пришлось перетрясти свой гардероб, чтобы понять, что из перечня у меня все же есть.

От правильного выбора одежды в холодное время года зависит не только настроение, но и жизнь и здоровье туриста. Фото: Артем СУЧКОВ.

Вопросы с профессиональной экипировкой решила принимающая сторона, но некоторые вещи все же пришлось заказывать дополнительно.

КАК СДЕЛАТЬ ФОТО СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ

Югра - один из регионов России, где можно увидеть северное сияние. Чаще всего охотники за этим явлением едут в Мурманскую область, на Кольский полуостров, в Архангельск или в Республику Коми. Также Аврора регулярно случается в Карелии и на Чукотке. Но, как выяснилось, и в ХМАО можно поймать необычные зеленые всполохи на небе. Главное - уехать подальше от светового шума и цивилизации.

Небо «полыхает» в период с осеннего (22 - 23 сентября) по весеннее равноденствие (20 - 21 марта). Иногда северное сияние случается и в августе. Идеальное время суток для наблюдения - с 10 часов вечера до 3 часов ночи.

В Югре можно встретить северное сияние. Всполохи на небе смотрятся завораживающе. Фото: Михаил ДОКУКИН

Можно сказать, мне повезло. Когда мы оказались в глуши, по рации поступило сообщение о том, что над югорской тайгой наблюдается северное сияние. Мы остановили колонну из экипажей, погасили свет в машинах и в полной темноте смотрели на это фантастическое зрелище: ярко-зеленая дуга медленно переползает с одной части неба на другую. Фото делал замерзшими и трясущимися от волнения руками на смартфон Realme 7 Pro, с которым отправился в поездку. Небесное шоу длится совсем недолго, так что кто успел, тот и заснял. Впечатлений, конечно, выше головы. Тем более что увидеть северное сияние никто не ожидал. Ну не чудо ли?

КОНКРЕТНО Что взять с собой для семидневной зимней экспедиции в горы?

Трекинговый рюкзак (пришлось одолжить у друга), спальник, пенку и обувь для зимнего трекинга (выдали на месте), куртку для трекинга (я ездил в городском пуховике и еще один взял с собой), носки, футболки (были в моем гардеробе), термобелье (тоже нашлось).

Это всего лишь часть экипировки, заказанная в Decathlon. На практике вещи показали себя надежно. Фото: Михаил ДОКУКИН

И все же мне пришлось пополнять арсенал путешественника дополнительной экипировкой, благо на выручку пришла сеть Decathlon. Незадолго до поездки я штудировал сайт, сложив в корзину ряд товаров. Среди моих обновок были флисовые кофты, теплые брюки, гамаши-фонарики, пара шапок, перчатки и грелки-самогревы. Этому добру я и устроил настоящий горный тест-драйв.

В глуши Приполярного Урала ценишь и понимаешь, насколько важны правильная одежда и сопутствующие аксессуары. Например, флис хорошо отводит влагу и быстро сохнет, а при интенсивной активности это важно.

Кстати, сейчас экипировка Decathlon проходит испытания в горах Монблана. Фото: Михаил ДОКУКИН

Незаменимыми в горах оказались «чехлы для ног» - гамаши-фонарики. Они защищают ботинки от попадания снега внутрь и прекрасно подходят для передвижения по глубоким сугробам.

Главных требований к экипировке два: она должна быть надежной и обеспечивать комфорт в зимних условиях. По соотношению «цена - качество» одежда оказалась практичной и доступной.

Читайте также:

Как я выживал при -42 в горах Приполярного Урала. Часть 1

Ни в жар, ни в холод: как я тестировал термобелье в -45 на Приполярном Урале