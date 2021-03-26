Как я выживал при -42 в горах Приполярного Урала

Приполярный Урал притягивает путешественников невероятно красивой природой и экстремальными морозами. Чтобы выжить здесь в холода нужно особое питание и хорошая одежда. Фото: Михаил ДОКУКИН

Корреспондент КП-Новосибирск отправился на границу Югры и Коми - в Приполярный Урал. Как он добирался до гор, чем его удивил климат и другие особенности путешествия - в его репортаже.

Есть в России места, в которых однозначно стоит побывать, но до них не так-то просто добраться. Одно из таких мест - Приполярный Урал с невероятно красивой природой и экстремальными морозами. Корреспондент КП-Новосибирск Михаил Докукин отправился на границу двух регионов - Югры и Коми, чтобы познакомиться с природой края и бытом местных народов. Подробнее - в нашем материале.

Коротать время в поезде приходилось за просмотром видео, прослушиванием музыки в смартфоне. Мой смартфон Realme7 Pro помогал не только скрасить досуг, но стал на время 10-дневного путешествия надежным фотоаппаратом и видеокамерой. Фото: Михаил ДОКУКИН

ЮГРА, ЖДИ!

После новогодних каникул я получил приглашение присоединиться к экспедиции «Следопыт: удивительная Югра», которая стартовала от города Нягани. Югрой назвали территорию на Северном Урале и побережье Северного Ледовитого океана от пролива Югорский Шар до устья реки Таз, где жили угорские, хантыйские и (частично) мансийские племена. Организаторы, которым подобные путешествия проводить не впервой, обещали раскрыть участникам туристический потенциал Ханты-Мансийского автономного округа, показать журналистам и блогерам Приполярный Урал и познакомить с бытом коренных народов - хантов, манси и зырян, а также организовать восхождение на одну из вершин - гору Неройка.

Перрон в Тюмени в лучах утреннего солнца выглядит завораживающе. Фото: Михаил ДОКУКИН

Ну что ж, заманчиво! Я начал прикидывать оптимальный вариант логистики, бюджет поездки из Новосибирска и задумался, какая вообще экипировка нужна.

Для начала мне предстояло добраться до Нягани, а потом вместе с другими путешественниками до штурмового лагеря - базы Неройка. Выстраивая маршрут, я не представлял, сколько географических и гастрономических открытий мне предстояло сделать.

Понимая, что поездка займет 10 дней, я решил отказаться от увесистой зеркалки и решил снимать фото и видео камерой смартфона Realme 7Pro. Снимки именно с этого смартфона вы увидите в этой статье.

У тех, кто транзитом едет через Нижний Тагил, есть негласная традиция – громко крикнуть название этого города. На этой фотографии, кстати, можно убедиться, как Realme7 Pro работает в режиме ночной съемки. Фото: Михаил ДОКУКИН

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

Мой маршрут: Новосибирск - Екатеринбург - Нягань. Далее - югорские поселки Приобье - Игрим - Сартынья - Сосьва - Ломбовож - Саранпауль. От Приобья почти вся дорога по зимнику и замерзшим рекам. Сначала по Оби, затем - по Северной Сосьве, а дальше - по реке Ляпин до Неройки.

Рассветы на севере – особо красивое зрелище. Фото: Михаил ДОКУКИН

Ехать из Новосибирска до точки старта пришлось перекладными: одним поездом - до Екатеринбурга, другим - непосредственно до Нягани.

В поезде развлечений немного: поесть, посмотреть в окно, пообщаться с попутчиками. В моем случае они оказались немногословными, и большую часть времени приходилось коротать за просмотром видео, прослушиванием музыки в телефоне. Причем нужно было делать это так, чтобы не мешать соседям. Тут мне пригодился девайс от Realme - беспроводные наушники Buds AirPro. «Шумодав» помогает абстрагироваться от происходящего, а заряда хватает на 25 часов.

В экспедицию «Следопыт: удивительная Югра» рано утром из Нягани выехали 10 экипажей, а большая часть путешествия прошла по сезонным дорогам – зимникам. Фото: Михаил ДОКУКИН

Еще один вид досуга - короткие прогулки на станциях с перерывом на фотозаметки… Вот вокзал Тюмени в лучах утреннего солнца, вот мой поезд на станции Вонъеган в свете фонарей…

За окном менялись пейзажи, в купе - попутчики, а за бортом вагона опускалась температура. Не зря югорский город Нягань приравняли к районам Крайнего Севера.

На севере зимники кардинально упрощают жизнь местному населению и позволяют добраться из пункта А в пункт Б намного быстрее. Такая дорога действует с декабря по апрель. Фото: Михаил ДОКУКИН

Нягань с утра встретила меня крепким морозом и ледяным ветром, пронизывающим до костей. Ощущения не очень приятные. Табло на станции показывало -37. Здесь мне предстояло провести сутки до старта экспедиции.

На зимнике встречается немало ледовых переправ. Фото: Михаил ДОКУКИН

ЗИМНИК ДО НЕРОЙКИ

Пункт назначения - база Неройка. Она находится на месте бывшего поселка геологов. Кстати, Нягань считается самой оптимальной отправной точкой до Приполярного Урала. До Неройки всего-то 600 километров. Зато каких! По зимнику! Так называют дорогу, которая работает только зимой. Да-да, если в Новосибирске зима ухудшает проезд, то на Севере, наоборот, зимники кардинально упрощают жизнь местному населению и позволяют добраться из пункта А в пункт Б намного быстрее.

Гусеничный тягач МТЛБУ – незаменимая техника для обслуживания дорог на севре. Фото: Михаил ДОКУКИН

Летом до той же Неройки можно добраться сначала вертолетом до поселка Саранпауль, а потом еще 90 километров по горно-таежной дороге на вахтовке. А вот зимой - без перекладных по зимнику, который встречает машины с декабря по апрель.

Иногда автозимник переходит в асфальт, а после очередного населенного пункта вновь превращается в сезонную дорогу. Фото: Михаил ДОКУКИН

Часть зимника проходит по тайге. Фото: Михаил ДОКУКИН

Зимник сам по себе живописен. Эта путь-дорога пролегает по тайге, через застывшие болота, замерзшие реки, многочисленные ручьи, ямы, километровые опасные промоины в колеях и пустоты, засыпанные снегом. В теплое время года вышеупомянутые препятствия делают этот маршрут непреодолимым даже для вездеходов.

Скорость движения на автозимнике не превышает 60 километров в час. Ехать по такой дороге утомительно. Зато есть приятный бонус в виде живописных пейзажей. Фото: Михаил ДОКУКИН

Те, кто часто ездит по таким дорогам, говорят, что зимник ошибок не прощает. Скорость движения здесь не более 60 км/ч, поэтому перегон из одной точки в другую может занимать длительное время, а сотовой связи, магазинов, заправок и прочих благ цивилизации может не быть на протяжении сотен километров. Случись экстренная ситуация - помощи можно ждать долго.

У автозимника есть свои особенности. Например, на протяжении сотни километров тут нет ни сотовой связи, ни населенных пунктов. Впрочем, встречка попадается тут нечасто. А остановки для отдыха приходится делать посреди леса. Фото: Михаил ДОКУКИН

В ГОСТЯХ У ЗЫРЯН

И вот наша команда «следопытов» добралась по зимнику до коми-зырян в местечке Усть-Пуйва, что в 30 километрах от Неройки. Мы решили сделать привал. На улице трещал 40-градусный мороз, был велик соблазн провести ночь в чуме, но хозяйка угодья Елена Рокина отговорила меня от этой затеи: «Чум-то летний!» Более комфортный вариант размещения - в гостевом доме.

На Приполярном Урале при поддержке властей развивается этнотуризм. База Усть-Пуйва, например, построена за счет средств гранта. Фото: Михаил ДОКУКИН

Коренная жительница не понаслышке знает, что такое жить в чуме. Она родилась в семье потомственных оленеводов. Родители до пенсии работали в оленеводческой бригаде. С 2015 года зырянка вместе с супругом Андреем за счет гранта занимается развитием туризма на Приполярном Урале.

При помощи родственников Елене Рокиной удалось найти и оформить участок для этнобазы, которая появилась в 2016 году.

Представительница северного народа манси Елена Рокина не понаслышке знает, что значит жить в чуме. Фото: Михаил ДОКУКИН

- Строить этнобазу мне помогали братья, родители - да вся родня! Пока шла стройка, мы жили в палатках - это было лето, а женщины шили зимний навес для покрытия чума, - рассказывает о семейном деле предпринимательница. Гостей она встречает не только зимой. - Летом в этих местах можно организовать сплав на катамаране, горы посмотреть, зимой чаще всего рыбаки приезжают.

Так выглядит спальное место в чуме. Оно обустроено прямо на оленьих шкурах. Фото: Михаил ДОКУКИН

Побывать в гостях у коми-зырян и не попробовать национальную кухню было бы упущением. Основным источником питания для этого народа является мясо оленя во всех видах. К столу на поздний ужин подавали суп из оленины. На завтрак тоже была оленина, причем как основное блюдо.

Не обошлось и без местной рыбы, которую принято есть замороженной. В местных водоемах водится сырок, или привычная нам, сибирякам, пелядь. На десерт дикоросы - замороженная клюква и брусника… Одним словом, праздник живота.

Так выглядит местная рыба – сырок, знакомая многим как пелядь. Северяне едят ее прямо замороженной. Фото: Михаил ДОКУКИН

Местные говорят, что для северян оленина является ценным продуктом. Например, в мясе северного оленя белка больше, а жиров меньше, чем в говядине. Благодаря потреблению оленины увеличивается скорость принятия решений в экстремальной ситуации. К тому же это мясо помогает лучше адаптироваться к суровым югорским условиям. Видимо, локальные яства - залог успешного обитания в холодных краях.

Впрочем, еще один секрет выживания при низких температурах - правильная экипировка, но это уже другая история.

Встречай, Неройка! Фото: Михаил ДОКУКИН

Географически наша команда уже находилась на Приполярном Урале, но до самых живописных мест оставалось каких-то 30 километров. Впереди ждали база Неройка с одноименной вершиной, заброшенная горная деревня Додо и встреча с северным сиянием. Вбиваем в навигаторе координаты 64°33'35"N 59°33'9"E и отправляемся к цели!

Продолжение следует…