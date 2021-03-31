Ни в жар, ни в холод: как я тестировал термобелье в -45 на Приполярном Урале

Несмотря на сорокоградусные морозы, которые стояли в горах, телу было тепло. Фото: Михаил ДОКУКИН

В первой части мы рассказывали, как корреспондент КП-Новосибирск отправился на границу Югры и Коми - в Приполярный Урал. Но перед путешествием предстояло собрать рюкзак. Оказалось в нем и термобелье, без которого в холодных горах Урала не выжить. Как наш журналист его выбирал и тестировал - в этом материале.

КАК Я ВЫБИРАЛ ТЕРМОБЕЛЬЕ

Итак, инструкции получены, список необходимых вещей составлен, рюкзак почти собран, но вот незадача. В перечне экипировки, которую организаторы экспедиции «Следопыт: удивительная Югра» рекомендовали взять с собой для активностей в горах, значилось термобелье. До этой поездки важности «термухи» я не придавал особого значения. Как выяснилось, зря. Пришлось штудировать специализированные сайты и спрашивать совета бывалых.

Модель Thermirra Active предназначена для высокой активности и сейчас проходит испытание в реальных условиях в разных уголках России. Фото: Михаил ДОКУКИН

Всезнающая Википедия дала такое определение: «Термобелье, или функциональное нижнее белье - особое нижнее белье, сохраняющее тепло и отводящее влагу от тела».

С терминами и назначениями разобрались. Теперь среди сотен предложений в Сети нужно выбрать заветный комплект, который и по кошельку не ударит, и в горах не подведет.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Продолжив серфить предложения производителей и продавцов, я зацепился за отечественный бренд, который производят на Урале - в Челябинске. Это теплое термобелье Thermirra.

Списавшись с представителями бренда, получил два комплекта для своего вояжа: Thermirra Classic для средней и низкой активности в холодную погоду и новинку Thermirra Active - название говорит само за себя, этот вариант одежды предназначен для активного отдыха.

Так выглядит Thermirra Classic. Примерка показала, что комплект пришелся по размеру. Фото: Михаил ДОКУКИН

Термобелье упаковано в удобную коробку. Понятное дело, любая тара - лишний объем в багаже. Поэтому вытаскиваю содержимое и изучаю детали. Оба комплекта выглядят современно, на ощупь приятные. Обратил внимание на специальные плоские швы, внизу лонгслива фирменный лейбл. Примерка показала, что белье сидит как вторая кожа. Замечу, что термобелье - важный предмет гардероба, а не модный аксессуар. В моем случае - классического черного цвета.

Сразу замечу, что задача - протестировать термобелье - не такая уж тривиальная. Поэтому мое испытание будет основано на ощущениях.

ИСПЫТАНИЕ ПЛАЦКАРТОЙ

У туристов есть такое понятие «принцип многослойности». Если говорить простым языком, то это послойный принцип экипировки. Такой подход проверен и является надежным способом обеспечения комфорта во время активного отдыха и занятий спортом. Удобство подобного решения заключается в том, что можно быстро менять количество слоев одежды в соответствии с уровнем активности и погодными условиями.

Утеплиться в «классическим» комплектом пришлось еще в поезде через час после старта из Новосибирска. Фото: Михаил ДОКУКИН

Первый, базовый слой - самый важный. Он напрямую контактирует с кожей, его задача - терморегуляция. И я думал, что первый раз переоденусь на Урале - ближе к горам. Но мое переоблачение началось в поезде. Современный плацкартный вагон хоть и теплый, но через час после отправления из Новосибирска уже пришлось надеть модель Classic. Так было теплее выходить на остановках да и вообще я чувствовал себя комфортнее.

Чем ближе я оказывался к Югре, тем холоднее становилось. Город Нягань, откуда мне предстояло отправиться вглубь Ханты-Мансийского автономного округа, и вовсе встретил 35-градусным морозом.

Сфотографироваться возле сердца Нягани в -35? Легко! Фото: Михаил ДОКУКИН

-35? ИДУ СМОТРЕТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Мороз меня не напугал, я не стал отказываться от вечерней прогулки по югорскому городку. В итоге какого-то дискомфорта не испытал, несмотря на то, что довольно много времени пришлось провести за осмотром достопримечательностей именно на открытом воздухе.

Так выглядит экипировка пассажира снегохода. Первый слой одежды хоть и не виден, но позволяет чувствовать себя вполне комфортно. Фото: Михаил ДОКУКИН

В первый экспедиционный день было еще холоднее: -45. И тут я узнал, что организаторы приготовили сюрприз: получасовую прогулку на снегоходе до базы «Зимнее Алешкино» и обратно по руслу замерзшей Оби. Впрочем, даже снегоходчики пытались отговорить от «покатушек» в такой лютый мороз, но коррективов программа не предусматривала. И я поехал.

Итог: замерзшие руки, но не тело. Модель Thermirra Classic справилась со своей задачей великолепно. Еще бы терморукавички изобрели…

НОЧЕВКА С ПЕЧКОЙ-БУРЖУЙКОЙ

Следующий этап - почти 500-километровый переезд по зимнику и ночевка на этнобазе у коми-зырян. Здесь спать пришлось в спальнике, и термобелье вновь не подвело.

На Приполярном Урале тоже была своя атмосфера. Ночевка в 40-градусный мороз, правда в домике с печкой-буржуйкой. Классическое сочетание «термобелье + спальник» вновь оказалось вполне комфортным вариантом.

В горном треккинге в качестве первого слоя было термобелье Thermirra Active. Фото: Михаил ДОКУКИН

От штурмового лагеря до разных локаций мы совершали многокилометровые марш-броски. Опять же при минусовой температуре. Бывало, что с утра столбик термометра опускался до отметки -45.

ПОДНИМАЮСЬ В ГОРЫ И НЕ ПОТЕЮ!

Модель Thermirra Active, которую я проверил на себе в горах, еще не поступила в открытую продажу. Сейчас она проходит испытания в разных уголках России и за рубежом.

На базе собранной информации и опыта реального использования в экстремальных условиях разными людьми производитель внесет изменения как в состав материала, так и в лекала. Эта модель рассчитана на высокую активность при холодной погоде.

Впрочем, мой тест-драйв показал весьма любопытные результаты. Выглядит такая одежда как добротный спортивный костюм, блистая синтетическими волокнами. Несмотря на искусственное происхождение материала, синтетика на теле вовсе не ощущается. И именно в этом белье я отправился в горы…

Условия проживания в штурмовом лагере весьма аскетичны. Домик отапливается печкой-буржуйкой. В комбинации «термобелье Thermirra Active + флисовая кофта» было комфортно. Фото: Михаил ДОКУКИН

Набор высоты - дело неспешное. Каждый шаг дается с трудом, а тело, испытывая нагрузки, начинает выделять обильное количество пота. Тут-то и раскрывается главная фишка первого слоя одежды. Пот высыхает за короткое время, влага не успевает проступить сквозь термобелье. Абсолютно отсутствует ощущение мокрой спины, как бы ты ни потел. Фантастика!

Вывод: в условиях высокой активности да еще и в 30-градусный мороз в комбинации «термобелье Thermirra Active + флисовая кофта» было комфортно. Не возникло ощущения ни перегрева, ни холода, ни того, что я мокрый. Замерзнуть не удалось даже во время коротких остановок. 10 минут идешь, столько же стоишь, а потом опять наверх. Даже спустя несколько часов зимнего горного трекинга желания переодеться не возникло.

Благодаря горным активностям удалось устроить настоящие испытания новой модели «термухи». С моей стороны нареканий не выявлено. Фото: Михаил ДОКУКИН

ИТОГ

Новая модель «термухи» для высокой активности по ощущениям и характеристикам оказалась недурна. Ничего не натирает, сидит отлично, движения не сковывает и при носке вообще не ощущается. Сколько бы ты ни потел, нет никакого запаха, и это оказалось для меня неожиданностью. Пришел с трекинга, снял одежду, развесил над печкой, а с утра надел и снова в горы.

Говорят, сибиряк - не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. От себя добавлю, что немаловажным элементом является правильно подобранная экипировка.

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