Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 марта 2021 года: зараза унесла жизни 1614 сибиряков

За минувшие сутки ковид диагностировали еще у 87 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 марта 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 87 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 38609 случаев заболевания. При этом из больниц уже выписались 35707 пациентов, 41 человек выздоровел за последние сутки.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 38 609 случаев заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 6 ЧЕЛОВЕК

За прошедший день в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 6 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины в возрасте 67, 70, 79 лет и женщины в возрасте 61 года, 67 и 92 лет. Всего ковид унес жизни 1614 жителей Новосибирской области.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 12 ДЕТЕЙ

В регионе за последние сутки ковид диагностировали еще у 12 детей. Сейчас в больницах города и области находятся 15 ребятишек. Всего в Новосибирской области с начала пандемии COVID-19 выявили у 2 256 детей.

В РЕГИОН ПРИБЫЛО 24 800 ДОЗ ВАКЦИНЫ

В Новосибирскую области 29 марта прибыла новая крупная партия вакцины от коронавируса в 24 800 доз. Напомним, 16 400 доз препарата «Спутник V» прибыли в регион в конце прошлой недели. В регионе развернуто 73 пункта вакцинопрофилактики: 32 — в областном центре и 41 пункт — в районах области.

ПРОФОСМОТРЫ ХОТЯТ СОВМЕСТИТЬ С ВАКЦИНАЦИЕЙ

На оперативном совещании в Правительстве региона 29 марта Губернатор Андрей Травников предложил совместить сроки проведения ежегодных обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от коронавируса. В этом году, как отметили в областном минздраве, план профилактических осмотров составляет 695 352 человека.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 87 человек

Количество пациентов в реанимации: 85 человек

Масочный режим: продлен до конца апреля 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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