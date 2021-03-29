В Новосибирске от коронавируса умерла 92-летняя женщина

Инфекция унесла жизни 6 человек за сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 29 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, 79 лет и женщины в возрасте 61 года, 67 лет, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 614 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 85 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 16 пациентов.

За последние сутки инфекцию диагностировали у 87 человек, а 41 пациента выписали из больницы.

С начала вспышки коронавирусом заболели 38609 человек, в том числе 2268 детей, выздоровели 35707 пациентов.

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о продлении масочного режима в Новосибирске весной 2021 года. Соблюдать его сибиряки будут обязаны до конца апреля. Носить маску необходимо во всех общественных местах, включая также транспорт, транспортные остановки.

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