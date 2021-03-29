Губернатор Андрей Травников поручил совместить ежегодные профосмотры с вакцинацией от COVID-19

Андрей Травников предложил совместить сроки проведения ежегодных обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от коронавируса. Фото: Правительство Новосибирской области

На оперативном совещании в Правительстве региона 29 марта Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы проведения профосмотра и диспансеризации. Глава региона предложил совместить сроки проведения ежегодных обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от коронавируса.

— По понятным причинам в прошлом году многие плановые мероприятия в нашем здравоохранении были отложены, в том числе, к сожалению, мы вынуждены были отложить важную работу по диспансеризации. С каждым годом мы увеличивали объемы этой профилактической процедуры, к концу 2019 года вышли на неплохие результаты, и сегодня наша общая задача наверстать упущенное. Это в первую очередь влияет на здоровье наших жителей, на продолжительность жизни, а в итоге и на нагрузку системы здравоохранения, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников. — Некоторые профессии предполагают обязательные ежегодные профосмотры. Обычно такие осмотры идут по графику, людям назначаются конкретные сроки. Мое предложение — для того, чтобы людям, которые проходят профосмотры, дважды не приходить в поликлинику, в связи с тем, что мы выполняем важную работу по вакцинации от COVID-19, необходимо совместить сроки проведения обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19.

С докладом об организации проведения профосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения регионе в 2021 году выступил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он отметил, что план профилактических осмотров на 2021 год составляет 695 352 человека.

Напомним, в Новосибирской области работают около 800 терапевтов, ответственных за проведение профосмотров и диспансеризации. Проходят диспансеризацию люди в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года; гражданам 40 лет и старше — ежегодно. Состоит она из двух этапов. Первый этап включает в себя профосмотр и скрининг на раннее выявление злокачественных новообразований. Второй этап диспансеризации проводится по медицинским показаниям с учетом результатов первого этапа с целью уточнения диагноза, состояния.

Для обеспечения выполнения профилактических мероприятий в полном объеме, сокращения сроков проведения диспансеризации в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за период 2019-2021 годы приобретено 144 единицы оборудования, в том числе: рентгеновских аппаратов — 11, маммографов — 9, флюорографов — 27, лабораторного оборудования — 16, эндоскопического оборудования — 30, УЗИ аппаратов — 15, аппаратуры для функциональной диагностики — 36. Кроме того, для обеспечения доступности профилактической медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году приобретены 13 передвижных медицинских комплексов.

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