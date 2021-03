Популярность, рождение дочки и развод: как живет танцовщица тверка, чьи ролики на YouTube смотрят миллионы

Елена Яткина покорила соцсети своими танцами. Фото: www.instagram.com/fraules

Новосибирская танцовщица Елена Яткина поставила новый рекорд на YouTube: ее видео на песню Major Lazer - Watch Out For This - собрало 200 миллионов просмотров. В ролике, который сибирячки сняли семь лет назад, девушки в шортах танцуют тверк на новосибирском пляже, а в комментариях, которых набралось почти 25 тысяч, хейтеры частенько их ругают.

- Мозгами надо больше шевелить, а не попами.

Ролик, набравший более 200 миллионов просмотров, девушки снимали на новосибирском пляже. Фото: стоп-кадр.

- Стыдно за сибирячек. Лучше бы потрясли весь мир научными открытиями либо большими семьями.

Мы попросили Елену рассказать, как изменилась ее жизнь после обрушившейся популярности в интернете, и ответить злопыхателям из соцсетей.

Елена с юмором относится к критике. Фото: www.instagram.com/fraules

«ХЕЙТЕРЫ ТОЖЕ ТАК ХОТЕЛИ БЫ»

К критике Елена относится спокойно, хотя признается: сначала переживала.

- Если люди так реагируют, значит, это бередит какую-то их рану. И скорее всего, они тоже так хотели бы, но не позволяют себе этого в силу каких-то установок. И потому критикуют, - рассказала КП-Новосибирск Елена Яткина. - Мое мнение: если появляется какой-то резкий негатив на проявление сексуальности, значит, проблема у человека внутри. Соответственно, первое, что надо сделать в такой ситуации, - разобраться с собой. И может быть, это такой индикатор - надо попробовать танцевать именно тверк, чтобы развить и раскрыть себя.

Пока злопыхатели перемывали сибирячке кости, в профессиональном плане после этого ролика у Елены все сложилось отлично. Она с юмором приглашает к себе на занятия: «Твой парень скажет мне спасибо, если ты придешь ко мне на TWERK-курс». И выступает по всей стране.

Елена - мама четырехлетней дочки. Фото: www.instagram.com/fraules

- Когда группа Major Lazer (ямайско-американское трио. - Ред.) приезжала с концертом в Россию, нас пригласили в Москву, чтобы мы станцевали на сцене именно под эту песню. И кстати, мы получили гонорар, - говорит Елена.

Поучаствовала новосибирская звезда тверка и в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ: в качестве хореографа ставила номера конкурсантам. Но есть у Елены одна мечта, которая до сих пор не сбылась: у нее много поклонников в Америке, а с мастер-классами там она до сих пор не побывала.

- Четыре раза мне отказали в визе, хотя моей маленькой дочке ее дали, - поделилась Елена. - Но я не отчаиваюсь: как только ситуация с пандемией успокоится, попробую снова. А пока занимаюсь с иностранными учениками онлайн.

Елена мечтает встретить достойного мужчину. Фото: www.instagram.com/fraules

«РАЗВЕЛАСЬ, ХОЧУ ВСТРЕТИТЬ ДОСТОЙНОГО МУЖЧИНУ»

Танцы Елена не бросила, даже когда забеременела. Хейтеры будущую маму за тверк с животом тоже ругали. Но в итоге танцовщица родила здоровую дочку. А вот в личной жизни у Елены не все так просто: она развелась с отцом ребенка. О причинах расставания сибирячка не распространяется, но точно знает, какого мужчину теперь хотела бы видеть рядом.

- Это должен быть глубокий, достойный человек, который многого добивается или уже добился, постоянно развивается, уважительно относится к людям. Если все это есть, то будет и понимание. И не обязательно, чтобы при этом человек занимался танцами, но обязательно, чтобы занимался спортом и держал себя в форме, - перечисляет Елена. - И конечно, чтобы любил меня и мою дочь.

Сейчас сибирячке воспитывать четырехлетнюю дочку помогают родители, девочка тоже занимается танцами.

- Леся занимается балетом, а еще очень любит вместе со мной бывать на разных тренировках в нашей танцевальной школе, пытается учить движения. Но я не буду ни на чем настаивать - продолжит танцевать, если сама захочет, - уверяет Елена. А пока она вместе с дочкой мечтает отправиться в Европу, когда закончится пандемия.

