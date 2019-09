«Неужели они русские?»: откровенное видео сибирячек набрало 178 миллионов просмотров

Видео новосибирской танцовщицы Елены Яткиной бьет все рекорды на YouTube: ее откровенный ролик на хит Major Lazer «Watch out for this» уже набрал 178 миллионов просмотров.

Как рассказала КП-Новосибирск сама Елена, это видео она вместе с ученицами снимала шесть лет назад. Готовили его девушки несколько месяцев.

- Сначала мы сделали съемки на пляже, потом в кафе, затем несколько недель монтировали., - объяснили сибирячка.

Сейчас ролик набрал более 847 тысяч лайков и 25 тысяч комментариев. Правда, иностранцы никак не могут поверить, что так танцуют сибирячки.

- Это белые девушки с Ямайки? Где все происходит? - гадают они.

А русские подписчики Елены с гордостью пишут:

- Это русские девушки, они из Новосибирска.

- Девчонки, балдею от вас! Танец очень классный!

- Я вижу, что девочки очень старались, и этому клипу было посвящено огромное количество работы. Так держать! - восхищаются комментаторы.

Major Lazer - "Watch out for this" dance super video by DHQ Fraules.WATCH ONLY HD QUALITY!!!!!! WATCH AND SHARE!!!) Representing Fraules Dance Centre и Pull up crew!!! YEEEES! we were waiting for so long to see that video! It took so much work and time to do this! But this video is showing my vision of this song and dancehall at all! This video was filmed in cold Siberia, where is so cold sometimes during the winter and so nice in summer! But dance is everything and dancehall gives us power and heat! Idea: Fraules (Elena Yatkina) Choreography: Fraules (Elena Yatkina) Camera: Ремизовский Евгений, Васильков Роман, Джолдыбаева Елена Cut: Евгений Ремизовский, Яткина Елена, Фомин Дмитрий Dancers: Fraules Dance Centre (Fraules, Sofa, Mary, Nika, Alya, Lena, Katya, Lida, Masha Lil'Killa), dancehall siberian dancers: Inga Blackton, Gayka Blackton, Bato, Mishell, and also D-man Da funky style! Thanks for help everybody, specially for bar "Friends" and "San Jose", and HeadShot production for filming and help! and much love for my girls! For contact elenayatkina@gmail.com https://www.facebook.com/elena.yatkina https://vk.com/fraules