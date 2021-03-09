Новосибирца, жестоко зарезавшего 17-летнюю девушку в день рождения, отправили в СИЗО

Новосибирец напал на свою девушку в ее день рождения. Фото: соцсети

Во вторник, 9 марта, в Дзержинском районном суде избрали меру пресечения новосибирцу, который жестоко расправился со своей 17-летней подругой в ее день рождения.

— Его заключили под стражу на 2 месяца, до 7 мая, — уточнили в СК по Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 марта. В квартире дома на улице Кошурникова обнаружили искромсанное тело 17-летней девушки. Позже эксперты установят, что ее 35 раз ударили ножом в область шеи. Подозреваемым в жестком убийстве стал ее 19-летний сожитель. Он сам во всем сознался друзьям в мессенджере. Юноша требовал у своей девушки денег на наркотики, а она была против употребления. Тогда он решил ее убить.

После он бросился в бега — в Кемерово. Туда он решил добраться на такси, но по дороге угодил в аварию. Дальше до города новосибирец добирался автостопом. Его подвез дальнобойщик. В столице Кузбасса он планировал встретиться со своей знакомой, но там пришла вместе с полицейскими. Сотрудники задержали парня и доставили его к следователям. Возбуждено уголовное дело по статьей «Убийство».

Позже стало известно, что за сутки до своей гибели девушка уличила в измене любимого с мужчиной. Об этом она написала пост в «Твитере». Откровенное признание набрало больше 600 комментариев. Кроме того, сибирячка признавала в соцсети и подругам, что парень ее бьет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все из-за 3 тысяч рублей! СКР дал новые подробности убийства парнем его 17-летней девушки в Новосибирске.

Наркоман не менее 35 раз ударил ножом свою жертву, чтобы украсть у нее деньги на очередную дозу. (подробнее)

«Руки после него в синяках»: что рассказывала подругам девушка, которую парень убил в ее день рождения.

Юная жительница Новосибирска жаловалась, что любимый ее бьет, отправляла тревожные фотографии, но запрещала вмешиваться в отношения. (подробнее)

Подробности убийства 17-летней девушки в Новосибирске: за сутки до гибели она уличила своего парня в измене с мужчиной.

Она опубликовала пост в соцсети, где рассказала подробности. Признание вызвало бурное обсуждение. (подробнее)

«Он был скрытный и безжалостный»: в Новосибирске парень жестоко убил девушку в день ее семнадцатилетия.

Преступника сдала оперативникам его подруга, она выманила парня на встречу возле торгового центра. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.