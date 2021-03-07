Сибиряка, пнувшего ради забавы беспомощную бабушку в Бердске, отправили в СИЗО

Мужчину, избившего пенсионерку в Бердске, отправили под арест.

В воскресенье, 7 марта, в Бердском городском суде избрали меру пресечения мужчине, избившему 81-летнюю пенсионерку.

— Мужчина отправлен под арест до 4 мая 2021 года, — уточнила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, инцидент произошел 3 марта в микрорайоне «Северный» Бердска. На камеру уличного видеонаблюдения попало, как пьяный 42-летний мужчина пинает, а потом валит на землю пенсионерку. Женщина в это время гуляла во дворе своего дома с палочками для скандинавской ходьбы.

Ранее пенсионерка пережила два инсульта и врачи рекомендовали ей как можно чаще дышать свежим воздухом. Сейчас женщина боится выходить из своего дома. Выяснилось, что мужчина, который на нее напал, живет по соседству.

Полицейские не сразу смогли его задержать: он отказывался открывать дверь полиции, делал вид, что его нет дома, и он вообще ни при чем. Из квартиры его вытащили соседи вместе с участковым. Сначала сибиряк пытался себя оправдать, мол, он же ее поднял, после того, как ударил, а потом безропотно бормотал, что ему стыдно. Следователем сибиряк объяснил, что был сильно пьян и раскаивается в том, что сделал.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Со слов соседей, мужчина ранее уже нападал на женщин, он поднимал руку на свою сожительницу.

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