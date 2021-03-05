Он мямлил: «Стыдно, стыдно»: соседи сдали участковому сибиряка, пнувшего ради забавы пенсионерку из Бердска

Сибиряка, напавшего на пенсионерку, допрашивают следователи. Фото: скриншоты из видео / Алена ЛЮБИМОВА.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении 42-летнего жителя Бердска, который пнул, уронил и напугал 83-летнюю соседку на улице. Отвратительный случай попал на камеры видеонаблюдения, кадры посмотрела вся страна. Соцсети кипели от возмущения, а бабушка плакала: «Боюсь теперь выходить из дома». Всех интересовало, кто же этот «герой», пнувший беспомощную женщину, которая к тому же недавно перенесла инсульт. Заинтересовались этим вопросом и полицейские. Целую ночь они стучались в квартиру к 42-летнему местном жителю Леониду Лукьянову. Именно он попал на видео. Когда пришло время отвечать за свои поступки, Лукьянов смалодушничал, делал вид, что его нет дома.

— Вчера ночью мы его вытащили из дома вместе с участковым. Я задал ему прямой вопрос, как он вообще совершил такой поступок. Он говорит: «Ну я же ее поднял» (после того, как он упала от пинка). Какой же ты герой! Пнул женщину, которая ходить и говорить не может! Вот если бы у нее сумку отобрали и ты, догоняя грабителей, толкнул ее, тогда я бы понял, что ты нормальный мужик, каким и должен быть сибиряк. Он мямлил: «Стыдно, стыдно». А я ему: «Ты еще говоришь — стыдно! Если ты помнишь, как ее поднимал, значит, все целенаправленно было, ты был в своем уме». Будь у меня право, я бы дал ему лет десять без разговоров. Я видел, в каком состоянии вчера находилась бабушка, маму свою вспомнил, глядя на нее. За свои 60 лет никогда такого не встречал, — рассказал КП-Новосибирск сосед бабушки Андрей Легких.

По его словам Леонид Лукьянов уже имел проблемы с законом. И вообще не первый раз бросается на женщин без всяких причин.

— Я его давно знаю. Я даже не знаю, можно ли его назвать дебоширом, хулиганом или даже пьяницей… Хочется сказать слова покрепче. Можно перечислять много случаев, как он вел себя с девушками, с женщинами, как он с палкой заходил в магазин, а мы его потом ловили. Осенью он напал на директора магазина в доме и на ее маму: она привозила товар, а он их машине двери отламывал, по капоту стучал. За детьми бегал, деньги просил у них, — описал Андрей Легких.

Кстати, следователям Лукьянов сказал тоже, что и участковому. На допросе, видео которого опубликовал Следственный комитет, мужчина оправдывается:

— Я был пьяный сильно. Очень сильно раскаиваюсь. Уронил женщину и помог ей встать, — стоит на своем негодяй.

По статье «Хулиганство» ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, или принудительные работы до пяти лет, либо даже лишение свободы на тот же срок.

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