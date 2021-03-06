В Новосибирске пьяные гости со свадьбы ворвались на вечеринку к татуировщикам и устроили погром

В массовой драке пострадали случайные гости бара. Фото: предоставлено героями публикации.

Несколько человек разгромили бар в центре Новосибирска и избили посетителей вечеринки татуировщиков. Конфликт начал пьяный мужчина с ножом, ему не понравился внешний вид гостей. Одному из посетителей сломали челюсть, девушке сломали нос. Нападавшие скрылись на белом «Мерседесе», полиция объявила их в розыск. Подробности массовой драки — в материале КП-Новосибирск.

Конфликт случился в ночь на 6 марта в Новосибирске в баре «Путч» по адресу Красный проспект, 33. В заведении проходила вечеринка тату-студии «Маяк», художники показывали работы и делали татуировки желающим. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, в бар зашел пьяный мужчина, ему не понравился внешний вид гостей. Позже оказалось, что он был гостем одной из свадеб, которую гуляли неподалеку.

Очевидцы говорят, что нападавшие имели при себе ножи и травматические пистолеты. Фото: предоставлено героями публикации

— Какой-то гопник начал оскорблять людей, что они выглядят не так, достал нож и принялся всем угрожать. Ему выбили нож и выпроводили из бара, вскоре он вернулся с подмогой, — рассказал КП-Новосибирск один из организаторов вечеринки Максим.

Ссора продолжилась уже на улице. Затем гости вечеринки татуировщиков зашли в бар, а следом появились их агрессивные оппоненты — гости со свадьбы.

— Зашли уже человек девять, у них было четыре травмата. Начали угрожать, а потом громить бар. В стиле фильмов Тарантино, — рассказал тату-мастер Максим.

На видео с камер наблюдения оказались пятеро мужчин. Нападавшие вырубили самого крупного из организаторов вечеринки, затем стали избивать посетителей. В ответ трое человек попытались организовать сопротивление. В гостей полетели стаканы, бутылки, стулья, музыкальный микшер и даже горшки с цветами. Через четыре минуты нападавшие покинули бар, сели в белый внедорожник «Мерседес» и уехали.

Посетители выставки татуировок не ожидали, что все закончится массовой дракой Фото: Никита МАНЬКО

БЛОГЕРШЕ СЛОМАЛИ НОС

Как стало известно КП-Новосибирск, один из случайных очевидцев пострадал сильнее всего — его ударили стаканом и сломали челюсть в двух местах. Под горячую руку попали и девушки — мастеру по пауэрлифтингу Наталье сломали нос.

Наталья серьезно пострадала. Фото: предоставлено героями публикации

— Я стояла около стола, весь народ сбежался к холодильникам, меня прижали и мне было просто некуда отойти. Потом начались крики, меня толкнули, и стеклянный стакан прилетел мне в лицо. Я отвернулась, и меня оглушило чем-то тяжелым по затылку - судя по видео, это был стул. Я чуть не потеряла сознание, и меня начали оттуда вытаскивать. Мне казалось, что я уже осталась без правого глаза, — рассказала КП-Новосибирск блогер Наталья.

Девушка поехала в больницу на такси.

К слову, в больнице Наталья встретила и того пострадавшего парня, которому сломали челюсть в двух местах. Врачи отправили его на операцию: молодому человеку потребуется вставить две или три титановые пластины.

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

Полиция прибыла на место через 20 минут после конфликта и начала опрашивать потерпевших. В бар при этом попыталась зайти толпа людей в масках, якобы забрать забытую сумку. Увидев полицейских, они бросились бежать. Сотрудники МВД задержали троих молодых людей, но оказалось, они не участвовали в потасовке. На видео с камер наблюдения их не было.

Владелец бара «Путч» подсчитал ущерб — около 30 тысяч рублей. Татуировщики просят наказать нападавших. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сейчас ведут розыск подозреваемых.

Полиция разыскивает подозреваемых Фото: Никита МАНЬКО

— В результате конфликта, произошедшего в ночь на 6 марта в одном из развлекательных заведений Центрального района, двое посетителей получили телесные повреждения. Тяжесть вреда, нанесенного их здоровью, будет установлена по результатам экспертизы. В настоящее время по факту сотрудниками полиции проводится проверка. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, участвовавших в конфликте, — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Редакция КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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