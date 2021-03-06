«Вы — покойники!»: появилось видео массовой драки на вечеринке татуировщиков в ночном клубе «Путч»

Участники вечеринки устроили массовую драку и стали крушить все вокруг. Фото: предоставлено героями публикации.

КП-Новосибирск публикует видео драки на вечеринке татуировщиков в клубе «Путч», которая произошла в ночь на 6 марта. По словам посетителей, все началось с того, что одному из гостей бара не понравился внешний вид участников вечеринки. У парня был нож, и он стал размахивать им, после того, как его вывели из клуба, он пошел за подмогой. В итоге вернулся с друзьями, у которым, по словам свидетелей, было травматическое оружие.

На видео, которое предоставили журналистам КП-Новосибирск участники вечеринки, гости клуба кидаются друг в друга горшками с цветами, посудой и стульями. При этом парни, стоящие у входа, кричат гостям: «Вы покойники».

После массовой драки за помощью ко врачам обратились как минимум два человека — парень и девушка.

- В результате конфликта, произошедшего в ночь на 6 марта, двое посетителей получили телесные повреждения. Тяжесть вреда, нанесённого их здоровью, будет установлена по результатам экспертизы. В настоящее время по факту сотрудниками полиции проводится проверка. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, участвовавших в конфликте, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске вечеринка татуировщиков закончилась массовой дракой

— Конфликт начался из-за того, что пришел пьяный посетитель. У был нож с собой. И вроде как ему не понравился внешний вид людей, он начал их оскорблять, ножом размахивать, — рассказал КП-Новосибирск Максим, татуировщик и один из организаторов вечеринки. — Нож у него выбили, а самого его вывели из клуба (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.