В Новосибирске вечеринка татуировщиков закончилась массовой дракой

Во время конфликта пострадали двое человек. Фото: предоставлено героями публикации.

В Новосибирске в ночном клубе «Путч» на вечеринке татуировщиков произошла массовая потасовка, которая закончилась вызовом полиции.

По данным КП-Новосибирск, в ночь на 6 марта как минимум двое посетителей оказались в больнице. При этом объяснить толком, из-за чего участники подрались, никто не может.

— Конфликт начался из-за того, что пришел пьяный посетитель. У был нож с собой. И вроде как ему не понравился внешний вид людей, он начал их оскорблять, ножом размахивать, — рассказал КП-Новосибирск Максим, татуировщик и один из организаторов вечеринки. — Нож у него выбили, а самого его вывели из клуба. Он ушел, но вернулся с группой поддержки, которая начала угрожать всем. Их было 9 человек, с собой у них также было 4 травмата. После краткой словесной перепалки они стали просто крушить бар. Одному из посетителей сломали челюсть в двух местах, его увезли на скорой, девушке рассекли лицо. А потом скрылись на своем джипе, через 20 минут приехала полиция, начала опрашивать гостей клуба. Сейчас этих беспредельщиков.

Разъяренные посетители клуба крушили все вокруг, кидались стаканами и цветами. Фото: предоставлено героями публикации.

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На кадрах гости новосибирского клуба кидаются друг в друга горшками с цветами, посудой и стульями (подробнее).

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