Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов впервые стал отцом. Об этом борец рассказал на сврей странице в Инстаграме, поделившись совместной фотографией с женой и новорожденным сыном.— Самый счастливый момент в нашей жизни. Добро пожаловать, Лев Романович, — написал Роман Власов в своем инстаграме. — Родная, спасибо тебе за сына. Ты самая лучшая.Своей радостью решила поделиться и сама молодая мама — Виолетта Колобова. На своей страничке она опубликовала снимок бирочки из роддома, где был написан рост и вес малыша: Лев весит 4010 граммов, рост у него 55 сантиметров.Поклонники сразу же поспешили поздравить пару с таким радостным событием:— Поздравляю! Здоровья малышу.— Родился будущий чемпион, поздравляю!— Пусть будет похож на отца!— Поздравляем, пусть сын растет богатырем!Напомним, о том, что в семье ожидается пополнение, жена Романа Власова — фехтовальщица Виолетта Колобова — сообщила в своих соцсетях в ноябре прошлого года. О том, что спортсмены поженились, стало известно в сентябре 2019 года.ДОСЬЕ «КП»Роман Власов — российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и призер чемпионата мира, а также четырехкратный чемпион Европы и заслуженный мастер спорта России. Он родился 6 октября 1990 года в Новосибирске. Его мама — Татьяна Леонидовна Власова — работала учительницей, а старший брат Артем — мастер спорта по греко-римской борьбе, двукратный победитель молодежного первенства России. До 7 класса Роман учился в Гимназии № 11», где его мама преподавала историю, а после продолжил обучение в школе № 52. Именно старший брат в 1997 году привел 6-летнего Романа в школу греко-римской борьбы заслуженного тренера СССР Виктора Михайловича Кузнецова. Роман Власов начинал тренироваться у тренера Вячеслава Викторовича Роденко. С 2002 года тренируется под руководством Виктора Михайловича Кузнецова. Весной 2008 года получил серьезную травму плеча, которая, по прогнозам врачей, была несовместима с большим спортом. Однако Роман сумел полностью восстановиться и возобновить выступления на турнирах. Роман также является военнослужащим Росгвардии и имеет звание старшего лейтенанта.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте КолобовойВ соцсетях люди активно поздравляют молодоженов (подробнее).«Ожидаем маленькое чудо»: олимпийский чемпион Роман Власов впервые станет отцомЕго жена, Виолетта Колобова, поделилась с подписчиками счастливой новостью в соцсетях (подробнее).