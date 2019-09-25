2019-09-25T08:57:54+03:00
Общество

Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

В соцсетях люди активно поздравляют молодоженов
Алена КУЛЕШОВА
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Борец Роман Власов Женился на фехтовальщице Волетте Колобовой. Фото: rusfencingБорец Роман Власов Женился на фехтовальщице Волетте Колобовой. Фото: rusfencing
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Сибиряк Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе женился на Виолетте Колобовой, бронзовом призере Олимпийских игр и двукратной чемпионке мира по фехтованию. Об этом сообщили в Федерации фехтования России.

— Поздравляем Романа Власова и Виолетту Колобову с созданием семьи, — сообщается на официальной странице в Instagram Федерации фехтования России. — Пусть Ваш союз будет крепким, а в доме всегда царит любовь и взаимопонимание. Желаем долгой и счастливой совместной жизни!

В соцсетях люди желают поздравляют молодожен с радостным событием и желают им счастья. Фото: rusfencing

В соцсетях люди желают поздравляют молодожен с радостным событием и желают им счастья. Фото: rusfencing

Эта радостная новость не оставила равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие люди поздравляли молодоженов и желали, желали им счастья в личной жизни и отмечали, что пара отлично смотрится вместе:

— Поздравляю! Счастья и взаимопонимания в семейной жизни!

— Крепкого здоровья, счастья, крепкого союза и всего самого наилучшего!

— Эта очень прекрасная новость!

ИСТОЧНИК KP.RU

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