«Ожидаем маленькое чудо»: олимпийский чемпион Роман Власов впервые станет отцом

В семье Романа Власова ожидается пополнение. Фото: https://www.instagram.com/rusfencing/

Жена двукратного олимпийского чемпиона, новосибирского борца Романа Власова, поделилась с подписчиками в соцсетях радостной новостью. Девушка сообщила, что ждет ребенка и выставила несколько фотографий с округлившимся животиком.

— Мы с Ромой решили поделиться с вами радостью. Наша семья в ожидании чуда, —написала Виолетта Колобова в своем инстаграме.

Срок своей беременности и пол ребенка девушка пока что решила оставить в тайне.

Виолетта Колобова сообщила, что ждет ребенка. Фото: www.instagram.com/violetta_kolobova/

В комментариях под постом подписчики Виолетты написали, что очень рады за их семью, и пожелали будущим родителям счастья:

— Очень рады за вас и вместе ждем прекрасное чудо!

— Будет маленький чемпион.

— Большая радость за вашу семью! Поздравляем! — пишут люди.

Напомним, Роман Власов и Виолетта Колобова, известная спортсменка-шпажистка и двукратная чемпионка мира, поженились в прошлом году.

ДОСЬЕ «КП»

Роман Власов — российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и призер чемпионата мира, а также четырехкратный чемпион Европы и заслуженный мастер спорта России. Он родился 6 октября 1990 года в Новосибирске. Его мама — Татьяна Леонидовна Власова — работала учительницей, а старший брат Артем — мастер спорта по греко-римской борьбе, двукратный победитель молодежного первенства России. До 7 класса Роман учился в Гимназии № 11», где его мама преподавала историю, а после продолжил обучение в школе № 52. Именно старший брат в 1997 году привел 6-летнего Романа в школу греко-римской борьбы заслуженного тренера СССР Виктора Михайловича Кузнецова. Роман Власов начинал тренироваться у тренера Вячеслава Викторовича Роденко. С 2002 года тренируется под руководством Виктора Михайловича Кузнецова. Весной 2008 года получил серьезную травму плеча, которая, по прогнозам врачей, была несовместима с большим спортом. Однако Роман сумел полностью восстановиться и возобновить выступления на турнирах. Роман также является военнослужащим Росгвардии и имеет звание старшего лейтенанта.

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