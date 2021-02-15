Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 февраля 2021 года: рестораны снова работают до утра

За сутки инфекцию обнаружили еще у 123 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 февраля 2021 года не радуют: за сутки инфекцию обнаружили у 123 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрирован 34191 случай заболевания COVID-19.

Всего в регионе зарегистрирован 34 191 случай заболевания COVID-19. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛО 8 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще 8 человек. Болензно не смогли победить мужчины в возрасте 63 лет, 81 года, 88 лет, а также два 68-летних пенсионера и женщины в возрасте 53, 68 и 90 лет. Всего в Новосибирской области ковид унес жизни 1338 человек.

ЗАБОЛЕЛО 9 ДЕТЕЙ

В Новосибирской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 9 детей. Сейчас в больницах города и области с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом находятся 20 ребятишек. Всего в регионе ковидом заболели 1907 детей.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ С 22 ФЕВРАЛЯ

По словам губернатора региона Андрея Травникова, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области остается стабильной в течение полутора месяцев. В связи с этим было предложено снять ограничения по заполняемости спортивных залов, театров, кинотеатров и других культурных объектов. То есть, разрешить продажу билетов, исходя из стопроцентной заполняемости залов, а кафе и рестораны снова будут работать после полуночи.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 123 человека

Количество пациентов в реанимации: 127 человек

Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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