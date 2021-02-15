Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 февраля 2021 года: рестораны снова работают до утра

За сутки инфекцию обнаружили еще у 123 человек.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 февраля 2021 года не радуют: за сутки инфекцию обнаружили у 123 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрирован 34191 случай заболевания COVID-19.
Всего в регионе зарегистрирован 34 191 случай заболевания COVID-19. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat
УМЕРЛО 8 ЧЕЛОВЕК
За последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще 8 человек. Болензно не смогли победить мужчины в возрасте 63 лет, 81 года, 88 лет, а также два 68-летних пенсионера и женщины в возрасте 53, 68 и 90 лет. Всего в Новосибирской области ковид унес жизни 1338 человек.
ЗАБОЛЕЛО 9 ДЕТЕЙ
В Новосибирской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 9 детей. Сейчас в больницах города и области с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом находятся 20 ребятишек. Всего в регионе ковидом заболели 1907 детей.
СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ С 22 ФЕВРАЛЯ
По словам губернатора региона Андрея Травникова, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области остается стабильной в течение полутора месяцев. В связи с этим было предложено снять ограничения по заполняемости спортивных залов, театров, кинотеатров и других культурных объектов. То есть, разрешить продажу билетов, исходя из стопроцентной заполняемости залов, а кафе и рестораны снова будут работать после полуночи.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 123 человека
Количество пациентов в реанимации: 127 человек
Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
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