Отмена коронавирусных ограничений с 22 февраля 2021 года: что будет можно

Стало известно, что возобновит работу с 22 февраля.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Отмена коронавирусных ограничений с 22 февраля 2021 года: рассказываем, что будет можно с этой даты. Часть ограничений снимут в Новосибирске через неделю. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 15 февраля.
— Ситуация с коронавирусом остается стабильной в течение полутора месяцев. В связи с этим предлагаю с 22 февраля снять ограничения по заполняемости спортивных залов, театров, кинотеатров и других культурных объектов. Решение ранее обсудили с Роспотребнадзором и оперативным штабом, — сказал Андрей Травников.
Остальные требования, такие как обязательное ношение маски в общественных местах, сохранятся.
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