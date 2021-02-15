В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки: среди них — 90-летняя женщина

За сутки от коронавируса умерли 8 человек. Фото: Никита МАНЬКО

В понедельник, 15 февраля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 63 года, 81 год, 88 лет, двоим было по 68 и женщины в возрасте 53 года, 68 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 338 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 127 человек, на ИВЛ — 24 пациента.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 123 человек, выздоровел 41 пациент.

С начала вспышки коронавирусом заболел 34191 человек, в том числе 1907 детей, выздоровели 31909 пациентов.

Напомним, в Новосибирске до конца марта объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на то, что болезнь не отступает правительством региона принято решение отменить ряд ограничений.

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