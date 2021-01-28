Коронавирус в Новосибирске последние новости на 29 января 2021 года: завезут 100 тысяч доз вакцины

Всего от коронавируса за последний день умерли 10 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 января 2021 года таковы: за сутки еще у 134 человек обнаружили COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 31843 сибиряка. На сегодняшний день Новосибирск занимает 34 место в общероссийской статистике по заболеваемости.

Статистика по Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛО 10 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки коронавирус унес жизни 10 новосибирцев. Самому старшему было 83 года.

— Это мужчины в возрасте 55 лет, 63 лет, 64 лет, 65 лет, 73 лет, 81 года, 82 лет, 83 лет и женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1201 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации находится 104 человека: к аппаратам ИВЛ врачи подключили 16 пациентов.

ПОСТУПЯТ 100 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ

В Новосибирскую область до начала весны доставят более 100 тысяч доз вакцины «Спутник V». Уже 14 146 жителей региона поставили себе прививку от коронавируса. 2502 сибиряка прошли второй, последний этап вакцинации.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 138 человек

Количество пациентов в реанимации: 104 человека

Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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