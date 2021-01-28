В минздраве рассказали, сколько доз вакцины от коронавируса придет в Новосибирск до весны

Пункты вакцинации открыты в 59 медучреждениях Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области ожидают новой поставки вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщила на брифинге 28 января заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

— До конца февраля ожидаем еще более 100 000 доз разными партиями. Сейчас у нас в области осталось чуть больше тысячи доз вакцины. На сегодняшний день вакцинировано 14 146 новосибирцев, второй этап вакцинации завершили 2 502 человека, — рассказала журналистам Елена Аксенова.

Чтобы поставить прививку, можно предварительно сделать запись через портал «Госуслуг», регистратуру поликлиники или телефон единой регистратуры — 124. В Новосибирске пункты вакцинации открыты в 59 больницах. Прежде всего прививки ставят людям из групп риска, врачам, педагогам и соцработникам.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года.

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