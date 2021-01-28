В Новосибирске от коронавируса умерли десять человек за сутки: самому старшему было 83 года

В Новосибирске коронавирус унес жизни 10 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 28 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 10 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 55 лет, 63 года, 64 года, 65 лет, 65 лет, 73 года, 81 год, 82 года, 83 года и женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1 201 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации находится 104 человека, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 16 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 134 человек, выздоровели 214 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 31843 человек, в том числе у 1789 детей, выздоровели 29110 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

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