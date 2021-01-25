Под Новосибирском арестовали полицейского, который разрешил провести свадьбу в ресторане во время пандемии

Полицейский имеет множество наград и боевой опыт в Чечне. Фото: соцсети

Очередного оборотня в погонах разоблачили сотрудники службы собственной безопасности МВД Новосибирской области.

41-летний заместитель начальника районного отдела Черепановского района подполковник полиции Роман Веснин, по версии следствия, прикрывал местных коммерсантов. Например, Веснин разрешил местному ресторану провести свадьбу во время пандемии.

— К подполковнику обратился местный бизнесмен с просьбой разрешить работать его ресторану в городе Черепаново. Полицейский дал согласие на проведение свадьбы в этом заведении в июне, когда действовало постановление губернатора о запрете на массовые мероприятия и работу кафе и ресторанов, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Подполковник служит в органах с августа 1996 года. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Однако коллеги полковника во время патрулирования города явились на подпольную свадьбу и даже собирались составить протокол на нарушителей. Коммерсант снова обратился за помощью к покровителю в погонах.

— Он позвонил ему по телефону и попросил вмешаться в ситуацию. Тогда заместитель начальника дал своим подчиненным незаконные указания о не привлечении владельца ресторана к административной ответственности, — добавил источник.

Когда Веснин попал в разработку к оперативникам УСБ, выяснились и другие интересные моменты. Подполковник, как оказалось, был добр не ко всем предпринимателям. Стало известно, что заместитель начальника на служебном автомобиле однажды бесплатно забрал с торговой точки 90 банок говяжьей тушенки на сумму 11 тысяч рублей. Зачем полицейскому понадобился такой запас продовольствия, сейчас выясняет Следственный комитет. В отношении Романа Веснина было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, и следователь ходатайствовал перед судом о его аресте.

— Избрана мера пресечения — заключение под стражу сроком на два месяца, то есть до 20 марта, — говорится на официальном сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Известно, что данный сотрудник отнюдь не новичок в системе МВД. На должность заместителя Черепановского отдела полиции по охране общественного порядка Роман Веснин был назначен летом 2019 года. Подполковник имеет множество ведомственных медалей «За отличие в службе» трех степеней. За плечами у 41-летнего полицейского опасные командировки в Северо-Кавказский регион.

Породистые лошади полицейского становились призерами соревнований. Фото: соцсети.

В Черепановском районе Роман Веснин знаменит своей любовью к лошадям. Несколько лет назад подполковник при поддержке единомышленников построил за городом большую конюшню и завел целый табун чистокровных жеребцов. Страж порядка выступал за развитие конного спорта в родном районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские аппетиты: в Новосибирске начальника райотдела МВД поймали на взятках шашлыком и хинкали

Уголовное дело на бывшего руководителя новосибирского отдела МВД «Дзержинский» ушло в суд. Полковник уже признался, что съел бизнес-ланчей в кафе на 53 тысячи рублей (подробнее)

Наелся на 3 года: в Новосибирске начальника райотдела МВД осудили за взятку шашлыком и хинкали

Дзержинский районный суд приговорил полковника к трем годам лишения свободы условно. Полицейский признался, что съел бизнес-ланчей на 53 тысячи рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru