Наелся на 3 года: в Новосибирске начальника райотдела МВД осудили за взятку шашлыком и хинкали

Полицейский служил в Новосибирске с 2015 года. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области/ Светлана Маковеева.

Новосибирскому полковнику Александру Гращенкову Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор. До заседания мужчина находился на свободе под подпиской о невыезде. Экс-полицейского, у которого вовремя службы в должности начальника райотдела разыгрался хороший аппетит, из зала суда отпустили без конвоя.

Фабула дела Гращенкова — просто анекдот. Поэтому особо сурового наказания никто не ждал. Сам обвиняемый тоже рассчитывал на снисхождение и жалость суда. Приговорили полковника к трем годам условно с испытательным сроком в четыре года.

— Следствием и судом установлено, что он в период с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трех предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Дзержинского района города Новосибирска, взятку в виде продукции и услуг кафе на общую сумму 53 тысячи рублей, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Александр Гращенков приехал в Сибирь из Самарской области вместе с начальником ГУ МВД региона Юрием Стерликовым. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

В процессе Гращенков признал свою вину в получении взяток в местных кафе. Полковник, не стесняясь бесплатно кушал в разных заведениях шашлыки и хинкали. И экономил не только свой семейный бюджет, но и покрывал владельцев общепита, спасая их от штрафов, проверок, сноса. Оказалось, кафешки незаконно располагались на муниципальной земле.

Раскрутив по цепочке эту пищевую пирамиду, следователи взялись и за взяткодателей. На владельцев кафе также заведены уголовные дела, они выделены в отдельное производство.

— В ходе следствия арест был наложен на имущество обвиняемого: автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, а также на имущество и денежные средства взяткодателей общей стоимость более 10 миллионов рублей, — добавила Анастасия Кулешова.

Сам же полицейский личность довольно приметная. Он и до сегодняшнего приговора был замечен в нарушении закона.

Неприятная ситуация возникала в 2016 году. Сотрудники райотдела пожаловались в прокуратуру на введение в их работу «палочной системы». Гращенкова проверяли, но никто из подчиненных не решился пойти против начальника открыто. Поэтому жалоба так и осталась анонимной, а сведения официально не подтвердились.

Спустя два года местное УФСБ заподозрило полковника в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Возбудили уголовное дело и оно даже дошло до суда. Гращенков признал свою вину и суд назначил ему штраф в 130 тысяч рублей.

В третий раз Гращенков попался уже в 2019 году по делу о взятке как раз едой в кафе. Счет за бизнес-ланчи ему выставили уже в рамках уголовного дела.

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