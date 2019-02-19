«Особо тяжкое»: в Новосибирске арестовали экс-начальника Дзержинской полиции

СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-19T06:52:03+03:00

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В Новосибирске экс-начальник Дзержинского отдела полиции арестован по подозрению в получении взятки.

— 16 февраля Дзержинский суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для экс — полицейского меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба суда. — Бывший начальник отдела полиции №5 «Дзержинский» Александр Гращенков подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

В областном МВД информацию о задержании начальника отдела полиции подтвердили, добавив, что этим делом занимается следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU