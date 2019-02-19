«Особо тяжкое»: в Новосибирске арестовали экс-начальника Дзержинской полиции
Бывший начальник отдела полиции №5 «Дзержинский» подозревается в преступлении
Экс-начальник Дзержинского отдела полиции находится в СИЗО.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
Изменить размер текста:
В Новосибирске экс-начальник Дзержинского отдела полиции арестован по подозрению в получении взятки.
— 16 февраля Дзержинский суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для экс — полицейского меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба суда. — Бывший начальник отдела полиции №5 «Дзержинский» Александр Гращенков подозревается в совершении особо тяжкого преступления.
В областном МВД информацию о задержании начальника отдела полиции подтвердили, добавив, что этим делом занимается следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU