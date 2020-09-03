Полицейские аппетиты: в Новосибирске начальника райотдела МВД поймали на взятках шашлыком и хинкали

У полицейского был хороший аппетит. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области/ Светлана МАКОВЕЕВА.

Новосибирскому экс-полицейскому с хорошим аппетитом Александру Гращенкову вменили получение взятки в особо крупном размере. Причем взятку он эту съел. И с удовольствием. Мужчина в ходе расследования дал признательные показания и теперь надеется на снисхождение суда.

— По данным следствия, обвиняемый в период с октября 2015 года по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трех предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Дзержинского района города Новосибирска, взятку в виде продукции и услуг кафе на общую сумму 53 тысячи рублей, — прокомментировала КП-Новосибирск помощник руководителя по СМИ СКР региона Анастасия Кулешова.

Гращенкова в кафе, видимо, кормили очень вкусно, иногда даже с доставкой блюд в отдел полиции, потому что, по данным силовиков, он закрывал глаза на все нарушения в этих заведениях. Следствие установило, что точки общепита, где обедал полицейский, незаконно располагались на муниципальной земле. Досталось и владельцам кафе.

— Уголовное дело в отношении взяткодателей выделено в отдельное производство, — добавили в ведомстве. — Наложен арест на имущество и денежные средства общей стоимостью более 10 миллионов рублей. Арестовали также и автомобиль обвиняемого стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Гращенкова задержали в феврале 2019 года. Несколько месяцев бывший полицейский провел в СИЗО, потом его отправили под домашний арест, а уже в феврале 2020 года отпустили под подписку о невыезде.

Александр Гращенков и Юрий Стерликов приехали в Новосибирск из Самары. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Гращенков появился в Новосибирске в 2015 году вместе с командой генерала МВД Юрия Стерликова. И тот и другой приехали в Сибирь из Самарской области и на сегодняшний день уже покинули свои посты.

Еще в 2016 году подчиненные Гращенкова обратились с анонимкой в прокуратуру региона, обвиняя руководителя в «палочной системе» работы отдела. Но эти сведения официально не подтвердились.

В 2018 году по материалам областного УФСБ и службы собственной безопасности МВД подполковника заподозрили в превышении полномочий и организации незаконной миграции. В материалах следствия указывалось, что начальник райотдела полиции незаконно поставил на миграционный учет гражданина Украины. Подполковник в суде согласился с обвинением и попросил назначить ему судебный штраф вместо судимости. В результате полицейскому выписали штраф 130 тысяч рублей, уголовное дело было прекращено. И вот спустя год подполковник попался на взятке шашлыком. Но и тут, скорее всего, приговор будет нестрогим: все-таки история довольно анекдотическая…

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