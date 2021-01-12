13 января исполняется 85 лет, как в наши края были завезены первые белки-телеутки, обитающие на Алтае. Раньше в Новосибирске белки были практически экзотическими обитателями лесов. За долгие годы пушистые красавицы пережили многое. Например, в советское время людей, которые ставили на белок ловушки, лишали квартир от государства — настолько заботились о популяции. О популярности белок в 1960-х, голоде в 1990-х и современной моде держать лесных красоток дома рассказали нам ученые и экологи.ПРИЖИЛИСЬ И РАЗМНОЖИЛИСЬПервое упоминание о белках-телеутках нашлось в хрестоматии по истории Новосибирской области. Документ сохранил только дату и очень краткое сообщение: «13 января 1936 года из Рубцовского района в леса под Новосибирском переселили первую партию белок-телеуток».Доподлинно установить, кто именно занимался перевозкой пушистых зверьков и изучали ли их в те годы специалисты, уже невозможно. Но, судя по всему, белки все-таки облюбовали наши леса и остались здесь.Обратили внимание на рыжих зверушек в конце 1950-х годов. Тогда началось активное строительство и заселение Академгородка.Существует даже миф о том, что именно в процессе наблюдения за белками академику Михаилу Лаврентьеву (основатель Сибирского отделения АН СССР) пришла в голову мысль о том, что любое существо может вести себя как разумное. Развивая эту мысль, ученый подумал, почему бы тогда металлу не вести себя как вода, и вывел знаменитую теорию кумулятивных струй. А белка стала практически священным животным в новосибирском Академгородке.— С целью обогащения фауны в Новосибирске стали производить дальнейшие выпуски белок-телеуток. Этим занимались специалисты лесной опытной станции, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Равкин, заведующий лабораторией зоомониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН. — В 1960-х годах было категорически запрещено убивать белок или ставить на них ловушки. Был даже случай, что одного человека поймали за этим занятием и изгнали из Академгородка. Я уже не помню, какими законами это регулировалось, но наказывалось очень строго. Беличьих браконьеров выселяли из государственных квартир без права вернуться в Академгородок.НАГЛОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТСпециалисты той самой лесной опытной станции более 30 лет занимались изучением и сохранением популяции рыжих красоток в Новосибирске. А еще в начале 1960-х годов особенно заинтересовались привезенными телеутками.— Ученые заметили, что телеутки отличаются от других сородичей, — объяснила КП-Новосибирск сибирский эколог Елена Дубынина. — Они внешне намного крупнее, шубка побогаче, хвосты пушистее, а еще на ушках симпатичные кисточки. Люди стали прикармливать телеуток и отметили, что они проявляют любопытство и даже интеллект.Тогда работники опытной станции своим примером стали приучать сибиряков угощать белочек в парках и скверах. А хитрые зверьки очень быстро уловили это настроение и даже стали подстраиваться под людей.— Обычно белки днем спят, но телеутки быстро поменяли режим и начали встречать ученых на тропинках, когда те шли на обед, ожидая свежей порции орешек или сухариков. И даже научились проводить на земле больше времени, чем на ветках деревьев. Таким образом, примерно десятая часть белочек стали ручными, а остальные оказались хитрее. Ручные зверьки брали еду у человека и прятали в лесу, а более скромные сородичи следили за ними и воровали съедобные заначки. Таким образом этот вид животных смог выжить и еще больше размножиться в Новосибирске, — резюмирует Елена Дубынина.Старожилы Академгородка часто вспоминают, что в советские годы практически от каждого балкона к сосне во дворе была перекинута доска или мостик — белкам разрешали столоваться в квартирах. Для зверьков устанавливали кормушки и регулярно их пополняли.— Тогда появилось понятие «беличий дебош». Это когда человек на работе, а белка зашла к нему в гости с балкона в открытую форточку квартиры. Зверьки могли перевернуть вверх дном весь дом, — напомнил КП-Новосибирск новосибирский краевед Константин Голодяев.Были даже случаи, когда пушистые гостьи умудрялись спрятаться в платяном шкафу и принести приплод.Кстати, белки способны рожать детенышей два раза в год, если весна и осень теплые. В холодный сезон бельчата появляются реже.КРИЗИС 1990-ХВ годы перестройки тяжело пришлось не только людям, но и белкам. Лесная опытная станция прекратила свое существование. Зверьков перестали подкармливать за государственный счет — люди сами еле выжили в те тяжелые годы.— В 1990-х годах люди перестали активно угощать белок. Их популяция была заметно подорвана, — отмечает Юрий Равкин. — В те годы в поисках пропитания белки активно осваивали помойки, но и там не особо было чем поживиться.В начале 2000-х стали хорошо плодоносить кедровые посадки в Академгородке и в округе. Белки наконец-то начали нормально питаться и снова размножаться. Но даже сейчас их заметно меньше, чем в разгар 1960-х.ВОЗДУШНЫЙ ПЕРЕХОД И КАФЕШКИМода на ручных белок и традиция подкармливать рыжих красоток вновь возвращается в наш регион. В прошлом году под Новосибирском даже появился первый в России воздушный пешеходный переход для белок. Так юные натуралисты проявили свою заботу о телеутках.— Мы с ребятами выиграли грант министерства на проект «Кафешки для белочек». На выделенные деньги нам удалось построить 34 кормушки, надземный переход и даже установить два дорожных знака «Осторожно, белки», — поделилась педагог станции юных натуралистов в Краснообске Татьяна Попова.Любовь к этим симпатичным зверькам снова захватывает сердца. Экологи отмечают, что жители города стали относиться к пушистым обитателям парков более внимательно: приносят им вкусняшки и даже самостоятельно развешивают кормушки.Кстати, беличьи кафе сильно отличаются от птичьих, тем более что пернатые с телеутками в вопросах пропитания большие конкуренты.— Кормушки изготавливаются по закрытому типу. Белки без проблем открывают крышку и достают еду, — уверяет эколог Елена Дубынина. — В этом году мы еще модернизировали бельчатники, построили двухэтажные апартаменты. На первом этаже у белок получилась столовая, а на втором — спальня. Зверьки часто приносят потомство в кормушках, поэтому мы обустроили гнезда.Интересный факт: одна белка-мать с появившимся на свет потомством за сезон может поменять жилище пять раз. Эти зверьки очень подвержены разным заболеваниям, поэтому постоянно переезжают в другие гнезда, словно убегая от вирусов и паразитов.ТАКИЕ ДОМАШНИЕВ Новосибирске домашний питомец в виде белки уже вряд ли кого-то удивит. Эти милые создания настолько привязались к человеку, что с удовольствием делят с ним квадратные метры и даже принимают условия совместного проживания.— Обычно энергия у белок уходит на добывание пищи в природе. А когда еда доступна, то эта энергия тратится на шалости, — добавляет Елена Дубынина. — Одна небольшая белочка способна разнести весь дом.Самая популярная сибирская белка живет в обычной квартире. Ручная телеутка Соня знаменита на всю страну. У белочки есть свой Инстаграм, она участвовала в телепередачах и вообще считается самой везучей зверушкой в своем роде. Попала Соня к людям случайно — новорожденного бельчонка нашли на тропинке под деревом, он выпал из гнезда и мог погибнуть без маминой заботы. Елена Ермакова увидела в социальных сетях объявление о бесхозном бельчонке и не раздумывая приютила малышку у себя дома, став ей самой настоящей матерью.Соня, как отмечает ее хозяйка, вполне воспитанная девочка. Случались, конечно, и разные неприятности, много вещей погрызено, но с годами белка становится все разумнее и послушнее.— Когда на улице тепло, плюсовая температура, мы выходим погулять. Меня часто просят: «Расскажи про Соню какую-нибудь забавную историю». А для меня… Она спит — уже клево, ест — я умиляюсь. Мне кажется, в ней все интересно и замечательно, — описывает подопечную Елена Ермакова.Специалисты-зоологи считают, что содержание такого питомца дома не требует особых навыков и каких-то затрат. Белки едят практически все: орешки, творог, сухарики, семечки и даже мясокостный фарш. Главное условие — просторная клетка и возможность прогулок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибирячка спасла и приручила белку, которая стала звездой Инстаграма«Комсомолка» побывала в квартире, где живет необычный питомец — годовалая белка Соня (подробности)Теперь пусть учат правила: новосибирским белкам сделали пешеходный мостПереправа расположена над оживленной дорогой (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru